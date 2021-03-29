Первое в 2021 году суперлуние могли наблюдать в ночь с 28 на 29 марта жители Земли. Суперлунием называют полнолуние, при котором спутник Земли подходит на максимально близкое расстояние к нашей планете. Луна в это время необычно яркая и большая.

Мартовское полнолуние называют ещё Червячным: земля с приходом весны становится теплее и влажнее, а это вызывает появление дождевых червей. Также его называют Вороньим, Сахарным – начало периода сбора сока сахарного клёна, Луна Сильного Ветра, Пасхальное полнолуние – первое полнолуние после весеннего равноденствия.