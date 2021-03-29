Алтайские спасатели готовятся к паводковому сезону

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали о том, как проходит подготовка к началу паводкового сезона. Спасатели постоянно проводят теоретические занятия и тренировки.

На днях состоялись учения по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья с практическим этапом в Тальменском районе. Ещё одно мероприятие прошло совместно с экипажами воздушных судов "Алтайских авиалиний" и специалистами предприятия "Кузбасспецвзрыв".

Эти ежегодные тренировочные мероприятия проводятся в целях отработки алгоритма действий по проведению профилактического подрыва льда, чтобы исключить нештатные ситуации со взрывчатыми веществами", – рассказал представитель МЧС.

Отмечается, что пока ситуация в реках региона остаётся стабильной, но талая вода уже спускается в низменные участки к жилым домам.

Ранее эксперт высказала свои опасения по поводу того, как будет проходить паводок в Алтайском крае в 2021 году. Особое внимание специалистов привлекло превышение нормы осадков в 1,5 раза. Кроме того, помимо снегозапасов, на паводок будет влиять погода и то, насколько синхронно в регионе реки начнут освобождаться ото льда.