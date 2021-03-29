Ровно год, как в ежедневных сводках оперштаба мы читаем о новых заболевших коронавирусом. Год назад пандемия пришла на Алтай – 29 марта стало известно о первом случае заражения: у женщины, вернувшейся из Доминиканы, выявили COVID-19. И понеслось. Масочный режим, самоизоляция, удалёнка и прочие "прелести". Мы недавно даже составили азбуку по словам, без которых прошлый год трудно представить.
А сегодня собрали главные события последних 365 дней – от локдауна до снятия запретов на массовые мероприятия на Алтае, от первой заболевшей до массовой вакцинации, от поголовной удалёнки до "Стрижей" на Речном.
Расскажите, а что за год с коронавирусом больше всего вас напугало/удивило?
Комментарии
А кто вам сказал, что она была первая?
Памятник доминиканке поставить, вместо сеятеля
А меня и напугало и удивило, то как в октябре власти города могут развести руками и сказать мы не справляемся с объёмом помощи и сделать с этим ничего не можем и никто не виноват, а вам нужно просто потерпеть.
Гостю 14.10
Дааа, год прошёл, а ума у вас так и не прибавилось. Тупость беспросветная
С праздником вас, ковидобесы! С годовщиной!
Можно озвучить страну, кроме России где бы еще при пандемии закрыли больницы и прекратили прием больных???
Да помнится летом все шлялись по тц, Ленинскому, забили на пандемию уже тогда. Сейчас так же, впрочем всем на все пофиг на дне.
Конечно пофиг. Эта сезонная вирусная инфекция, была есть и будет, просто мутация того, чем всю жизнь болели
Ровно год после объявления карантина купил гитару и начал учиться с нуля. За год научился играть 25 песен
29.03.2021 14:10
- гость -
Лучше памятник чумному доктору, а из под маски профиль Попова с ухмылкой.
Все вокруг паниковали, обсуждали пандемию, боялись заболеть... А я жил и не обращал на всю эту кутерьму особого внимания. Знакомых и родственников у меня много, переболели почти все, но ни один не умер от вируса. Зато много знакомых умерло с хроническими заболеваниями по причине отказа в оказании плановой медицинской помощи!
29 марта 2020 года первый житель Алтайского края заболел коронавирусом
А кто вам сказал, что она была первая?
Правильно, потому что не первый заболевший, а первый выявленный.
29.03.2021 14:49
- гость -
Да помнится летом все шлялись по тц, Ленинскому, забили на пандемию уже тогда. Сейчас так же, впрочем всем на все пофиг на дне.
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Не всем пофиг. Кто поумнее, тот бережет здоровье, носит маски и заразу не цепляет.
29.03.2021 15:11
- гость -
Конечно пофиг. Эта сезонная вирусная инфекция, была есть и будет, просто мутация того, чем всю жизнь болели
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А дураков учить - только время тратить впустую.
29.03.2021 15:53
- гость -
Все вокруг паниковали, обсуждали пандемию, боялись заболеть... А я жил и не обращал на всю эту кутерьму особого внимания. Знакомых и родственников у меня много, переболели почти все, но ни один не умер от вируса.
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У нас много знакомых умерло осенью и в начале зимы. Именно от коронавируса. Последний лег на плановое лечение в декабре, там же подцепил коронавирус, перевели в ковидный госпиталь, где и умер от ковида. это к вопросу "Почему во время эпидемии не кладут на плановое лечение".