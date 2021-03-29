Ровно год, как в ежедневных сводках оперштаба мы читаем о новых заболевших коронавирусом. Год назад пандемия пришла на Алтай – 29 марта стало известно о первом случае заражения: у женщины, вернувшейся из Доминиканы, выявили COVID-19. И понеслось. Масочный режим, самоизоляция, удалёнка и прочие "прелести". Мы недавно даже составили азбуку по словам, без которых прошлый год трудно представить.

А сегодня собрали главные события последних 365 дней – от локдауна до снятия запретов на массовые мероприятия на Алтае, от первой заболевшей до массовой вакцинации, от поголовной удалёнки до "Стрижей" на Речном.

Расскажите, а что за год с коронавирусом больше всего вас напугало/удивило?