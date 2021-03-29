Названа самая привлекательная знаменитость старше 40 лет

Самой привлекательной знаменитостью в возрасте за 40 лет стала Дженнифер Лопес. Её выбрали 38% опрошенных жительниц Великобритании и заявили, что в зрелом возрасте хотели бы выглядеть как 51-летняя Лопес.

Как сообщает Glowday, на втором месте – 52-летняя Дженнифер Энистон, набравшая более трети голосов, а третье место заняла 40-летняя Ким Кардашьян, у неё чуть менее трети голосов.

На четвёртой строчке, согласно опросу, 52-летний американский актёр Уилл Смит, на пятом и шестом – супруги Бекхэм (Виктория – 46 лет и Дэвид – 45 лет). Они получили 28% и 23% голосов соответственно.