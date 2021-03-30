Общественники объявили конкурс на лучший проект благоустройства парка "Юбилейный"

Общественный совет парка "Юбилейный" объявил приём заявок на конкурс проектов по благоустройству заброшенной территории. По словам председателя совета Любови Бельдеевой, главная цель – понять, как сами жители города хотят облагородить территорию и что именно они желают там видеть. Впрочем, в реальности парк будет выглядеть не совсем так, как его спроектирует победитель.
"Благодаря конкурсу мы сформируем банк идей и будем использовать их в совокупности. И конечно, итоговый вид нашего парка будет разработан и реализован с учётом пожеланий местных жителей – важнее всего учесть их мнение", – отметила Любовь Бельдеева.
Поучаствовать в конкурсе проектов смогут даже учащиеся школ и колледжей, а также студенты профильных вузов, ну и, конечно, профессиональные архитекторы и дизайнеры.
Конкурсанты должны представить комиссии письменную концепцию развития парка с предварительным исследованием его текущего состояния, схему генерального плана территории с учётом культурного, социального и исторического аспектов. Помимо этого, нужно проработать схемы дорожек, тропинок, план озеленения, эскизы фрагментов парка. Дополнительно общественники рассмотрят инициативные предложения по использованию территории как летом, так и в любое время года.
Заявки от участников активисты "Юбилейного" принимают до 25 мая включительно на электронный адрес konkurs_park@mail.ru с пометкой в теме письма "Конкурс парк "Юбилейный". Результаты будут объявлены практически сразу – 31 мая. Победителя будет выбирать общественный совет по реконструкции парка.
Положение о конкурсе и форма заявки размещена здесь.
Комментарии
в реальности парк будет выглядеть не совсем так, как его спроектирует победитель...
Конечно, вырубить все и замостить плиточкой!
И вообще, конкурс организован, чтобы народ забесплатно проработал все то, за что потом " победитель торгов" огромные бабки срубит?
Надо конкурс объявлять на того кто после обустройства парка будет на свои деньги поддерживать порядок длительное время. Потому как администрация на все эти потуги забьёт сразу после праздничного открытия парка. Ленточку перерезала и хватит. А лучше бы застроили эти (зелёные лёгкие города). Минимум 30 лет стоит бесхозный.
Сначала надо вырубить все деревья, потом отдать территорию Ракшину или Шонии, а далее проекты сами попрут!
А какой приз или вознаграждение победителю?