Путин назвал возможные сроки снятия основных коронавирусных ограничений

Президент России Владимир Путин заявил, что при текущих темпах вакцинации в стране часть коронавирусных ограничений может быть снята уже к концу лета. Основным фактором для отмены запретов является формирование иммунной прослойки.

Как рассказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1", для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы около 70% взрослого населения получили прививку.

"Если пойдёт такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", – сказал президент, подчеркнув, что все три российские вакцины на сегодняшний день являются эффективными, надёжными и безопасными.

Напомним, что 23 марта Владимир Путин привился от коронавируса. После процедуры его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент сделает второй укол "недельки через три". При этом детали иммунизации и выбранную вакцину в Кремле раскрывать не стали.