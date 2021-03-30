Палитра новых ощущений: где в Барнауле пройти курсы живописи и графики для начинающих

Занятия творчеством полезны и детям, и взрослым. Это не только хобби, но и терапия – возможность отдохнуть от ежедневной рутины, сменить обстановку и расширить круг знакомств. Творческий процесс расширяет кругозор, тренирует воображение, помогает лучше узнать себя.

Многих в порыве учиться чему-то новому останавливает отсутствие базовых навыков. Но в студии "ProИЗО" уверяют, что это не проблема. Здесь учат рисовать как новичков, так и профессионалов. Даже с нулевым уровнем подготовки всего за восемь занятий вы сможете нарисовать свои первые картины – маслом, карандашом или акварелью. Записаться на курсы можно на сайте через удобную форму.

Масляная живопись

Курс масляной живописи – один из самых популярных в студии. На нём вы поэтапно изучите азы масляной живописи, композиции и колористики, а также:

научитесь правильной последовательности в работе с масляными красками;

рассмотрите различные технологии и манеры работы в масляной живописи;

найдёте свой авторский почерк.

Масляные краски сохнут очень медленно, и в этом их преимущество: вы сможете в любой момент вносить исправления, устранять ошибки и даже сносить целые куски работ мастихином.

Занятия проходят по субботам и воскресеньям с 11:00 до 13:15. Курс включает в себя восемь занятий (один месяц). Старт – 3 апреля. Стоимость – 4990 рублей (входят все материалы).

Продолжить обучение вы сможете на индивидуальных занятиях или на курсе "Начинающий художник", где вы научитесь рисовать натюрморт, цветы и пейзаж в масляной живописи, а также освоите технологию работы мастихином.

Акварельная живопись

Курс акварельной живописи разработан на базе академических программ ведущих художественных вузов России.

Вы познакомитесь с различными техниками и приёмами акварельной живописи, изучите основы композиции и цветоведения. Под контролем преподавателя напишете натюрморты, пейзажи в разных акварельных техниках. Вас ждёт работа над композицией и фактурами. С помощью разных приёмов вы сможете реалистично передать все особенности и детали окружающего пространства.

Занятия проходят по субботам и воскресеньям с 14:00 до 16:15. Курс включает в себя восемь занятий (один месяц). Старт – 3 апреля. Стоимость – 3990 рублей (входят все материалы).

Продолжить обучение вы сможете на индивидуальных занятиях или на курсе "Начинающий художник", пройдя натюрморт и пейзаж акварелью, а также технологию акварельной живописи: многослойное письмо, "по сырому", смешанную технику.

Академический рисунок

Курс для тех, кто хочет фундаментально погрузиться в мир живописи, графики и других искусств. Полученные знания дадут вам свободу самовыражения. Вы больше не зададитесь вопросом: "А как мне это нарисовать?"

Вы изучите законы трёхмерного пространства, научитесь видеть и чувствовать формы, выстраивать на бумаге предметы, используя различные графические материалы. Курс академического рисунка поможет начинающим живописцам, работающим акварельными, масляными красками и пастелью.

Занятия проходят по субботам и воскресеньям с 18:30 до 20:45. Курс включает в себя восемь занятий (один месяц). Старт – 3 апреля. Стоимость – 2990 рублей (входят все материалы и фартуки).

Продолжить обучение вы сможете на индивидуальных занятиях или на курсе "Начинающий художник", пройдя рисунок с натуры, рисунок натюрморта, рисунок гипсовых розеток, рисунок головы (части лица, череп, обрубовка), рисунок гипсовой головы.

Обучение в "ProИЗО" ориентировано на практику. Авторская методика преподавания и обучение в малых группах позволят подобрать подход к каждому ученику.

Студия "ProИЗО"

Адрес: пр. Социалистический, 109, оф. 411

Номер телефона: +7 (3852) 595-464

Мобильный и WhatsApp: +7 923 005-04-71

E-mail: info@proizo.org