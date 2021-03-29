Врач барнаульского ковидного госпиталя рассказал о "забитой" реанимации

Врач-кардиолог ковидного госпиталя на базе барнаульской горбольницы № 5 Константин Гатальский рассказал в интервью "Толку", что было самым страшным за минувший пандемийный год. По словам медика, периодически тяжёлым пациентам попросту не хватало мест.

"Тяжёлых много, и сейчас реанимация битком, и по нескольку человек каждый день умирают. Наверное, в первую очередь у реаниматологов и палатных врачей регулярно вставал вопрос: что делать, когда мест в реанимации нет и перевести тяжёлого пациента некуда? Что с ним делать?" – поделился Гатальский.

По словам кардиолога, удивил и сам ковид. Зачастую бывало так, что в госпиталь поступали молодые нетяжёлые пациенты и "сгорали" за несколько дней, а люди за 80 и даже 90 лет успешно боролись с коронавирусом. Как подчеркнул Гатальский, ковид – это болезнь, при которой иммунитет может сослужить плохую службу: чем агрессивнее иммунная система реагирует на вирус, тем тяжелее болеет пациент.

Ранее Гатальский рассказал, чего ждут врачи после завершения пандемии. По его словам, во время эпидемии медики ощутили, что их труд стал нужен и может достойно оплачиваться. Однако когда пандемия закончится, достоинство профессии опять будет утеряно, и зарплаты вернутся на уровень 20-30 тысяч рублей, предположил медик.

Напомним, в понедельник, 29 марта 2021 года, исполняется ровно год с того момента, как оперативный штаб Алтайского края сообщил о первом подтверждённом случае COVID-19 в регионе. Первая пациентка прибыла из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому.