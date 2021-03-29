Врач барнаульского ковидного госпиталя рассказал о "забитой" реанимации

Врач-кардиолог ковидного госпиталя на базе барнаульской горбольницы № 5 Константин Гатальский рассказал в интервью "Толку", что было самым страшным за минувший пандемийный год. По словам медика, периодически тяжёлым пациентам попросту не хватало мест.
"Тяжёлых много, и сейчас реанимация битком, и по нескольку человек каждый день умирают. Наверное, в первую очередь у реаниматологов и палатных врачей регулярно вставал вопрос: что делать, когда мест в реанимации нет и перевести тяжёлого пациента некуда? Что с ним делать?" – поделился Гатальский.
По словам кардиолога, удивил и сам ковид. Зачастую бывало так, что в госпиталь поступали молодые нетяжёлые пациенты и "сгорали" за несколько дней, а люди за 80 и даже 90 лет успешно боролись с коронавирусом. Как подчеркнул Гатальский, ковид – это болезнь, при которой иммунитет может сослужить плохую службу: чем агрессивнее иммунная система реагирует на вирус, тем тяжелее болеет пациент.
Ранее Гатальский рассказал, чего ждут врачи после завершения пандемии. По его словам, во время эпидемии медики ощутили, что их труд стал нужен и может достойно оплачиваться. Однако когда пандемия закончится, достоинство профессии опять будет утеряно, и зарплаты вернутся на уровень 20-30 тысяч рублей, предположил медик.
Напомним, в понедельник, 29 марта 2021 года, исполняется ровно год с того момента, как оперативный штаб Алтайского края сообщил о первом подтверждённом случае COVID-19 в регионе. Первая пациентка прибыла из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому.
Комментарии
Говорят, в ГБ5 нековидные отделения скоро открываться будут?
Если проанализировать опубликованную в СМИ статистику то получается, что в связи с короновирусом в мире умирает 2,19 процента от числа заболевших. В России 2.15, а в Алтайском крае 5.6 процентов. Чем можно обЪяснить такой разрыв в смертности?
В российской статистике на "Стопкоронавирус" публикуют данные по смертности "от...", а алтайский оперштаб еще добавляет и "с...". Что касается мировой статистики, то там вообще все сложно. Где-то никто не умирает, а где-то, если тебя машина сбила, и при вскрытии выявили корону, тоже засчитают как жертву эпидемии.
29.03.2021 16:07
Евгений
Как получилось 5.6 %? Среднее по России на сегодня 2.17 %
врачи опасаются что коронвирус исчезнет!, не исчезнет точно, трое наших родных и близких подхватили короновирус именно в стационаре двое в трансмаш, один в кардиоцентре. двое лечилось в стройгазе, последний увы лечится именно в этом ковидном госпитале, отношение к больным конечно скотское, больные выздоравливающие все смешано, так что это наводит на мысль о путях заражения, говорить о красных(грязных) зонах или зеленых(чистых) в наших больницах и поликлиниках это чуть странновато
лучше бы подумали как дизенфицировать ковид госпиталя после пандемии, мое предложение сжигать иначе этот рассадник пандемии не исчезнет никогда
Так вот
Научись писать, умник
29.03.2021 17:38
так вот
В Йемене нет ковидных госпиталей. Смертность от ковида там сейчас 21 %.
Мотай на свою извилину.
так вот
"лучше бы подумали как дизенфицировать ковид госпиталя после пандемии, мое предложение сжигать иначе этот рассадник пандемии не исчезнет никогда" -- Плохая идея . ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ (так пишется) уже давно умеют. Строить потом опять потребуется...
Дак Гатальский это же вратарь ГазМяса!
29.03.2021 21:09
acdc
Дак Гатальский это же вратарь ГазМяса!
Видимо сбежал...