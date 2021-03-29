Названа предполагаемая дата обращения Путина к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин собирается огласить послание Федеральному Собранию 22 апреля. Такую дату называет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и Совету Федерации.

"Нынешнее послание предвыборное, и в нём будет много социальных инициатив", – рассказывает источник.

В свою очередь, в Кремле не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что власти скоро официально сообщат о дате послания президента.

Напомним, что в 2020 году Путин обратился к Федеральному Собранию 15 января. Тогда президент заявил о необходимости поправок к Конституции, предложил платить маткапитал за первого ребёнка, обеспечить бесплатным питанием всех учеников начальных классов и добавить учителям зарплату за классное руководство.