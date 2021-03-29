Названа предполагаемая дата обращения Путина к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин собирается огласить послание Федеральному Собранию 22 апреля. Такую дату называет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и Совету Федерации.
"Нынешнее послание предвыборное, и в нём будет много социальных инициатив", – рассказывает источник.
В свою очередь, в Кремле не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что власти скоро официально сообщат о дате послания президента.
Напомним, что в 2020 году Путин обратился к Федеральному Собранию 15 января. Тогда президент заявил о необходимости поправок к Конституции, предложил платить маткапитал за первого ребёнка, обеспечить бесплатным питанием всех учеников начальных классов и добавить учителям зарплату за классное руководство.
Комментарии
Очередное бла-бла-бла и обещания...
день рождения Ленина
"Нынешнее послание предвыборное, и в нём будет много социальных инициатив", – рассказывает источник.
неуж-то сам в этом году будет избираться...
Апрельские указы будут? А то у "Майских" уже юбилей надо бы макаронные изделия освежить!
Португалию то догоним?
Народ ждёт только одного : Возвращения прежнего пенсионного возраста ! Иначе . как мне кажется , страна погрязнет в антиправительственных выступлениях !