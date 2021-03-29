ВТБ подключает мобильные смарт-кассы для предпринимателей по всей России

ВТБ запустил ВТБ-кассу − решение, объединяющее онлайн-кассу и платёжный терминал. Это компактный беспроводной смарт-терминал, оснащённый SIM-картой для обеспечения мобильности.

Устройство поддерживает приём банковских карт, бесконтактную оплату, а также позволяет проводить расчёты с использованием QR-кодов "Системы быстрых платежей" по выгодным тарифам. ВТБ-касса печатает фискальные чеки и в реальном времени передаёт данные в ФНС. Устройство полностью автономно и долгое время может работать без подзарядки.

Новый сервис также подходит тем, кто работает с товарами, подлежащими обязательной маркировке: парфюмерия, обувь, шины, табачные изделия и другие. Касса позволяет сканировать штрихкод маркировки и сразу передавать данные о товаре в систему "Честный знак" в соответствии с законодательством РФ.

"Наша стратегия направлена на развитие решений, которые позволяют предпринимателям настроить бизнес-процессы просто, технологично и без дополнительных затрат. Мы рады предложить бизнесу это удобное многофункциональное устройство, с помощью которого можно принимать все виды оплаты, следить за оборотами и управлять своим бизнесом", − прокомментировала руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

ВТБ-касса уже пользуется спросом в Москве и Санкт-Петербурге. Решение отлично зарекомендовало себя при использовании в торговле и сфере услуг.

Оформить ВТБ-кассу можно за один визит в офис банка, а уже через несколько дней получить настроенное, готовое к работе устройство. Оборудование предоставляется в пользование бесплатно, стоимость подключения зависит от выбранного тарифного плана. В рамках услуги ВТБ также предоставляет фискальный накопитель и берёт на себя подключение кассы к ОФД и её регистрацию в ФНС. Предпринимателю остаётся только включить устройство и начать принимать оплату.