В ВОЗ рассказали о четырёх возможных способах передачи коронавируса человеку

Представители ВОЗ представили четыре возможных способа передачи коронавируса человеку. Основная – заражение от животного, но и другие версии эксперты не исключают, пишет РИА Новости.

Больше всего данных именно о передаче вируса от животного. Прямую передачу от летучих мышей называют вероятной, через пищевые продукты – маловероятной, а утечку вируса из лаборатории – очень маловероятной.

В пользу первой версии говорит и то, что ближайший "родственник" вируса, вызывающего COVID, обнаружили у летучих мышей. При этом в отчёте указано, что "эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено".