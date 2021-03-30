Экстра-вкус под новой этикеткой: напитки от "Карачинского источника" сменили дизайн

В конце марта на полках барнаульских супермаркетов появились напитки от "Карачинского источника" с новой этикеткой. Упаковка лимонадов серии "Экстра" стала современной, яркой и позитивной. При этом рецепт напитков, любимых многими россиянами, не изменился.

Четыре вкуса, знакомых с детства

Завод "Карачинский источник" выпускает минеральную воду с 1974 года. А в 2012 году запустили производство сладких газированных напитков на её основе. Первым был напиток французского происхождения, получивший известность и распространение во времена Советского Союза – "Экстра-Ситро". Потом серию дополнили другие классические вкусы – "Экстра-Лимонад", "Экстра-Грушевый" и "Экстра-Тархун".

"Карачинский источник" выпускает продукцию в соответствии с ГОСТом. Те, чьё детство пришлось на конец ХХ века, хорошо знают изумрудно-зелёный напиток с необычным пряным растительным ароматом. Рецепт "Тархуна" появился ещё в XIX веке – его придумал аптекарь Митрофан Лагидзе из Тифлиса, добавив в подслащённую газированную воду экстракт популярного на Кавказе растения тархун, или эстрагон. А в массовом производстве напиток появился в 1981 году.

Натуральные ароматизаторы и любимая минералка

Секрет популярности этих напитков в том, что их делают на основе уникальной природной минеральной воды "Карачинская" с использованием натуральных ароматизаторов. Сиропы готовятся на российском сахаре категории "экстра" с самым высоким содержанием сахарозы – он считается самым чистым. Поэтому напитки этой серии называются "Экстра".

У каждого напитка свой характер. "Экстра-Грушевый" пленяет вкусом и ароматом спелых груш, перенося в жаркий августовский день. "Экстра-Лимонад" освежает запахом лимона и приятным вкусом. "Экстра-Ситро" – самый сладкий напиток с ярким букетом ароматов мандарина и апельсина. А "Экстра-Тархун" не только радует терпким вкусом, но и восстанавливает силы и тонизирует.

Лимонады разливаются в фирменные стеклянные бутылки с лебедями объёмом 0,5 литра с завинчивающимся колпачком. "Экстра-Лимонад", "Экстра-Грушевый" и "Экстра-Тархун" также есть в ПЭТ-бутылках объёмом 1,5 литра.

Производство возле источника

Напитки делают на современном предприятии "Карачинский источник", расположенном в 400 км от Новосибирска в курортном посёлке "Озеро Карачи". Процесс производства продукции на заводе автоматизирован и организован так, чтобы человек вообще не касался бутылки. "Контролёры качества", установленные на линиях розлива французской фирмы SIDEL и немецкой фирмы KHS, автоматически проверяют продукцию на соответствие нормативам на каждом этапе производства. В час на заводе производят 36 тысяч бутылок.

Кроме "Экстра", компания выпускает серии напитков с натуральным соком: "Шорли" ("Грейпфрут-лимон", "Лесные ягоды", "Яблочный") и "Мохито" – имбирный и классический. А также знаменитую минеральную воду "Карачинская" и питьевую воду "Ассоль".

На протяжении многих лет компания "Карачинский источник" стабильно занимает лидирующие позиции по объёмам продаж в рейтинге самых крупных производителей бутилированной воды на российском рынке.

Купить напитки от "Карачинского источника" в Барнауле можно в продуктовых сетях "Аникс", "Ашан", "Лента", "Магнит", "Мария-Ра", "Метро", "Пятёрочка" и во многих розничных магазинах.

"Карачинский источник"

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