В Минтруде назвали средний размер пенсии в 2021 году

Средний размер пенсий в России составляет 15 744 рубля. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 744 рубля", – заявила она во время круглого стола в Совете Федерации.

Зампред правления ПФР Сергей Чирков отметил, что повышение уровня пенсии выше уровня инфляции удаётся, пишет РИА Новости. Средний размер пенсии по старости у неработающих граждан, по его словам, составляет 17 536 рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4%. Постановление вступит в силу с 1 апреля.