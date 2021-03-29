Москвича обвинили в покушении на убийство из-за призывов детей к руфингу

Жителю Москвы Никите Лебедеву, склонявшему детей к занятиям руфингом, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.

"Расследуется уголовное дело в отношении Никиты Лебедева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления <...> "покушение на убийство". Как полагает следствие, обвиняемый манипулировал сознанием подростка, подвергая его жизнь опасности", – говорится в сообщении.

По версии следствия, Лебедев предлагал детям деньги и уговаривал заняться руфингом. Дети должны были делать фотографии того, как свешиваются вниз головой с большой высоты.

Для конспирации он использовал псевдонимы Кирилл Афанасьев, Никита Абрамов и Светлана Расхожева.

Руфинг (от англ. roof – крыша, кровля) – это экстремальный вид путешествий, суть которого заключается в прогулках по крышам городских высоток.