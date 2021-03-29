Жительницу Алтайского края осудят за то, что её дочь обварилась кипятком

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Тальменского района. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

"По данным следствия, вечером 18 января 2021 года в Тальменском районе двухлетняя девочка упала в ванну с горячей водой, вследствие чего получила термические ожоги около 35% кожи. Лишь утром следующего дня мать ребёнка обратилась по телефону в скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть девочки", – говорится в сообщении СК.

Установлено, что женщина одна воспитывает четверых детей. Семья на учёте в органах системы профилактики как неблагополучная не состоит.

Свою вину обвиняемая признала полностью.

Ранее сообщалось, что главный инженер АО "БийскэнергоТеплоТранзит" предстанет перед судом за гибель 70-летней женщины, которая упала в яму с кипятком.