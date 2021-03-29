Пожилого жителя Алтайского края осудят за убийство собутыльника

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя Тальменского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Об этом рассказали в региональном СК.

Инцидент произошёл в январе 2021 года. В гости к мужчине пришли местные жители. Во время распития спиртного между хозяином дома и одним из присутствующих произошёл конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанёс гостю один удар ножом в область груди. От полученных телесных повреждений 24-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый вину признал. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Курской области врача-реаниматолога задержали по подозрению в убийстве 21-летней медсестры. Следователи полагают, что мужчина испытывал личную неприязнь к коллеге, из-за чего избил её и задушил. Смерть девушки наступила от асфиксии.