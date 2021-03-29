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Германия ужесточила требования для въезда иностранных граждан

, ИА "Амител"
Прибывающим придётся предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Власти Германии уточнили, с какого числа прибывающим в страну придётся предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом пишет РИА Новости.

Изначально предполагалось, что требование вступит в силу с полуночи 28 марта, но позднее было принято решение о том, что оно начнёт действовать с 00:00 вторника, 30 марта (по местному времени).

Для посадки на рейс в Германию нужно будет представить перевозчику сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус на немецком или английском языке. Исследование должно быть сделано не позже, чем за 48 часов до вылета.

Как сообщают ряд СМИ, без такого сертификата человека могут просто не пустить на борт.

Ранее amic.ru рассказывал о том, куда можно поехать на отдых уже сегодня, сколько это стоит и как сделать так, чтобы вас не "развернули" на границе.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.03.2021 06:22
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30.03.2021 06:41
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