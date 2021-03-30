Российский миллионер погиб под колёсами метро в Москве

В Москве погиб основатель и председатель совета директоров компании "Алсико" Валерий Багдасаров. Трагедия произошла ещё 21 марта, но установить личность погибшего удалось только сейчас.
Инцидент случился на станции метро "Дмитровская". 72-летний предприниматель оказался на рельсах во время прибытия поезда. Машинист попытался остановить состав, но спасти Багдасарова не удалось. По информации "5 канала", у бизнесмена обнаружили предсмертную записку, содержание которой не раскрывается.
"Когда экстренным службам удалось забраться под состав, они обнаружили тело 72-летнего бизнесмена Валерия Багдасарова. Мужчине буквально отрубило голову колёсами поезда. Шансов выжить в таких обстоятельствах у него не было", – пишет "КП".
Ранее сообщалось, что владелец международной финансово-инвестиционной группы PPF, мультимиллиардер Петр Келлнер погиб в результате крушения вертолёта Eurocopter A S50 на Аляске. По информации журнала Forbes, его состояние оценивалось в 15,5 млрд долларов.
Комментарии
Видать обанкротился ))))
30.03.2021 09:19
krash
Смешно аж уссаться можно.
В наших реалиях, скорей всего проблемы с властями у него возникли, с мусорами.
деньги не дали счастья
Большие деньги, большие проблемы. Но мы все равно хотим больших денег, не так часто они приносят проблемы, вероятность хорошей жизни несравнимо больше
А что ему менты могли сделать хуже, чем голову поездом отрезать? Посадить?
мутная история. как будто все было именно так, как написано
У Аборигены версия всегда одна - менты виноваты. Лучше бы написал как в хохлостане обстановка
АбориЕвгеша, ты продолжаешь доставлять местной публике удовольствие от чтения твоего бреда) Я понимаю, ты считаешь себя особо прошаренным) Как же, вроде и деньги зарабатываешь, и такое "героическое" прошлое)
Вот только ты как был клоуном, так клоуном и остаёшься.
"В наших реалиях, скорей всего проблемы с властями у него возникли, с мусорами."- Совсем распоясолись: то "новичком" журналюгу травят, то миллионера - пенсионера- предпринимателя по поезд кидают.
А всерьез - соболезнования семье.
и деньги зарабатываешь, и такое "героическое" прошлое
Больше деньги? На чем? Прям "героическое"?
30.03.2021 09:44
АБОРИГЕН
Скорее всего со здоровьем проблемы. С властями - это всё-таки не фатально...