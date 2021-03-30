Российский миллионер погиб под колёсами метро в Москве

В Москве погиб основатель и председатель совета директоров компании "Алсико" Валерий Багдасаров. Трагедия произошла ещё 21 марта, но установить личность погибшего удалось только сейчас.

Инцидент случился на станции метро "Дмитровская". 72-летний предприниматель оказался на рельсах во время прибытия поезда. Машинист попытался остановить состав, но спасти Багдасарова не удалось. По информации "5 канала", у бизнесмена обнаружили предсмертную записку, содержание которой не раскрывается.

"Когда экстренным службам удалось забраться под состав, они обнаружили тело 72-летнего бизнесмена Валерия Багдасарова. Мужчине буквально отрубило голову колёсами поезда. Шансов выжить в таких обстоятельствах у него не было", – пишет "КП".

Ранее сообщалось, что владелец международной финансово-инвестиционной группы PPF, мультимиллиардер Петр Келлнер погиб в результате крушения вертолёта Eurocopter A S50 на Аляске. По информации журнала Forbes, его состояние оценивалось в 15,5 млрд долларов.