Ещё одно здание ТРК "Арена" в Барнауле готовят к открытию

Последнюю, третью очередь ТРК "Арена" готовят к открытию в Барнауле. Ввод в эксплуатацию нового двухуровнего корпуса ожидается в ближайшее время, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Строение на земельном участке площадью более 60 тысяч квадратных метров находится на Павловском тракте, 180, где уже появилась вывеска "Гранд-Арена". Объект сдают с задержками – строительство началось ещё в 2014 году, а завершить его планировали в начале 2016 года.
Причиной стали судебные тяжбы, которые ведутся почти с начала строительства. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула пытался изъять участок с помощью продажи с публичных торгов. Ведомство обращалось в Арбитражный суд, однако рассмотрение по существу не состоялось, хотя комитет и убедил суд в необходимости запрета любых действий по регистрации прав в отношении недостроя.
Кроме того, ранее комитет отказывал застройщику ООО "Версаль" в аренде земли с целью завершения объекта, однако организации удалось добиться заключения договора на три года. Этого времени не хватило, и компания через суд добилась продления срока, выиграв дело сначала в первой инстанции, а потом в апелляционной и кассационной.
Изначально в новом здании хотели создать "Мебель-молл", однако из-за замедления работ мебельные магазины разместили на третьем этаже первого корпуса. После в строении хотели открыть "Авто-молл" – собрать под одной крышей ведущих автодилеров и полный цикл автосервиса. Проект мог стать первым торгово-выставочным центром подобного формата. Нынешние планы владельцев неизвестны.
Комментарии
А у нас есть столько потенциальных покупателей автомобилей, чтобы Авто-молл окупился?
много,много.. автокредит никто не отменял
Сижу перед компом, перекладываю лишние деньги из мешка в мешок, думаю, куда потратить. Некуда пойти потратить. Надеюсь, с введением нового ТЦ сия проблема снимется.
30.03.2021 08:23
- гость -
Как в той рекламе - кредит маме на сапоги, на то, на сё, потом папа в кредит починил машину и всей семьёй едем на дачу.... есть лебеду, потому что все деньги уходят на погашение кредитов.
30.03.2021 09:18
- гость -
Сижу перед компом, перекладываю лишние деньги из мешка в мешок, думаю, куда потратить. Некуда пойти потратить. Надеюсь, с введением нового ТЦ сия проблема снимется.
Вы так пишите перед каждым открытием нового ТЦ, а потом проезжаешь мимо, а там на парковке нет мест, все такие как вы с мешками ходят)))
по поводу забитых парковок, это наши граждане называют "выйду в люди на выходные" странная мода шариться просто так по ТЦ
30.03.2021 11:25
- гость -
Ну тут уже от духовных потребностей всё зависит — в Барнауле с десяток музеев, выставочных залов и художественных галерей, но толпы ходят по торговым центрам...
вот и говорю... никакой духовности(((
Пока строили парадигма поменялась 5 раз.... Чего там устроят теперь, вот интересно.