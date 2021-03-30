Ещё одно здание ТРК "Арена" в Барнауле готовят к открытию

Последнюю, третью очередь ТРК "Арена" готовят к открытию в Барнауле. Ввод в эксплуатацию нового двухуровнего корпуса ожидается в ближайшее время, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Строение на земельном участке площадью более 60 тысяч квадратных метров находится на Павловском тракте, 180, где уже появилась вывеска "Гранд-Арена". Объект сдают с задержками – строительство началось ещё в 2014 году, а завершить его планировали в начале 2016 года.

Причиной стали судебные тяжбы, которые ведутся почти с начала строительства. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула пытался изъять участок с помощью продажи с публичных торгов. Ведомство обращалось в Арбитражный суд, однако рассмотрение по существу не состоялось, хотя комитет и убедил суд в необходимости запрета любых действий по регистрации прав в отношении недостроя.

Кроме того, ранее комитет отказывал застройщику ООО "Версаль" в аренде земли с целью завершения объекта, однако организации удалось добиться заключения договора на три года. Этого времени не хватило, и компания через суд добилась продления срока, выиграв дело сначала в первой инстанции, а потом в апелляционной и кассационной.

Изначально в новом здании хотели создать "Мебель-молл", однако из-за замедления работ мебельные магазины разместили на третьем этаже первого корпуса. После в строении хотели открыть "Авто-молл" – собрать под одной крышей ведущих автодилеров и полный цикл автосервиса. Проект мог стать первым торгово-выставочным центром подобного формата. Нынешние планы владельцев неизвестны.