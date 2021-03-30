Врач-психиатр Евгений Фомин объяснил, почему возникает лень. По его словам, зачастую это связано не только с обычной усталостью, но и с глубинной психологической установкой, которая не даёт уверенности и сил выполнить поставленную перед собой задачу. Медик назвал три способа, которые помогут вновь вернуть трудолюбие.
"Либо человек берёт себе отпуск и уезжает отдыхать, либо идёт на психотропную терапию к психиатру принимать препараты, либо – к психотерапевту, коучу или психологу. С помощью последних можно разобраться с ситуацией, если возникли ментальные искажения", – рассказал он в интервью радио Sputnik.
Ранее Евгений Фомин назвал депрессию главной болезнью столетия и рассказал о самой действенной "таблетке" против неё. Как оказалось, для борьбы с таким состоянием нужно заниматься спортом. При этом не имеет значения, каким именно.
Комментарии
лень читать, скажите че там в кратце
лень рассказывать
ле...
Лень идти ко всяким там коучам и иже с ними
Обычно лень и тянет спать
Потому что на работу не охото.... вашу мать
Лень победить невозможно, с ней нужно уживаться.
Коучи, тренера и прочие паразиты- люди, получающие деньги за то, что рассказывают вам, отчего вы такие несчастные... как правило, несчастные вы от того, что слишком много думаете о том, что о вас думают другие. Попробуйте положить на мнение окружающих свой или арендованный болт с прибором, и жизнь станет хороша.
С вас 50$, можно в рублях.
30.03.2021 11:54
Митенька ржевский
Болт есть где прибор взять?
на губозакаточную машинку для Митьки скидываемся мне
Не ругайтесь на ленивых людей. Мы ничего не сделали.