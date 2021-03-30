Врач-психиатр Евгений Фомин объяснил, почему возникает лень. По его словам, зачастую это связано не только с обычной усталостью, но и с глубинной психологической установкой, которая не даёт уверенности и сил выполнить поставленную перед собой задачу. Медик назвал три способа, которые помогут вновь вернуть трудолюбие.

"Либо человек берёт себе отпуск и уезжает отдыхать, либо идёт на психотропную терапию к психиатру принимать препараты, либо – к психотерапевту, коучу или психологу. С помощью последних можно разобраться с ситуацией, если возникли ментальные искажения", – рассказал он в интервью радио Sputnik.

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