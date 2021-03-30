В Барнауле сиделка обокрала пенсионерку

В Барнауле 87-летнюю пенсионерку ограбила сиделка, которая проживала у бабушки на постоянной основе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. Злоумышленницу задержали по горячим следам. 50-летняя горожанка призналась в содеянном и рассказала, что уже успела потратить деньги.

"Задержанная рассказала, что у неё возник умысел на совершение кражи в тот момент, когда она увидела кошелёк потерпевшей. Воспользовавшись отсутствием бабушки в комнате, женщина и похитила из кошелька наличность", – уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража".