Владимир Путин наградил Виктора Томенко орденом Дружбы

Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Алтайского края Виктора Томенко орденом Дружбы.

Президент отметил большой вклад главы региона в социально-экономическое развитие Алтайского края и многолетнюю добросовестную работу Томенко.

Напомним, что орден Дружбы введён указом президента РФ от 2 марта 1994 года. Его предшественником в СССР был орден Дружбы народов.

Эскиз награды создал художник Александр Жук. Он же был автором эскиза советского ордена.