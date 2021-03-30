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Новости

Владимир Путин наградил Виктора Томенко орденом Дружбы

, ИА "Амител"
Президент отметил добросовестную работу алтайского губернатора
Виктор Томенко / Фото: Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Виктор Томенко / Фото: Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Алтайского края Виктора Томенко орденом Дружбы.

Президент отметил большой вклад главы региона в социально-экономическое развитие Алтайского края и многолетнюю добросовестную работу Томенко.

Напомним, что орден Дружбы введён указом президента РФ от 2 марта 1994 года. Его предшественником в СССР был орден Дружбы народов.

Эскиз награды создал художник Александр Жук. Он же был автором эскиза советского ордена.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.03.2021 11:01
- гость -

С кем дружим?

30.03.2021 11:06
- гость -

Орденом Дружбы награждаются граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств:
- за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами;
- за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей;
- за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России;
- за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики;
- за плодотворную деятельность по развитию науки, образования, здравоохранения и культуры;
- за большой вклад в реализацию совместных с Российской Федерацией крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику Российской Федерации;
- за широкую благотворительную деятельность.

30.03.2021 11:09
- гость -

30.03.2021 11:06
- гость -
какой же пункт подходит, я в растерянности...

30.03.2021 11:13
- гость -

мир.дружба.жвачка

30.03.2021 11:13
ГОСТ СССР

МЕДЛЬКА ЭТО ХОРОШО...

НО КОГДА В КРАЕ И В БИЙСКЕ В ЧАСТНОСТИ, ХОТЯ БЫ БУДЕТ БЛИЗКО К ХОРОШО.
А ТО У НАС В БИЙСКЕ, ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВЛАСТИ НЕТ...ПОЛНАЯ ТИШИНА ОТ АДМИНИСТРАЦИИ. НЕ ПРОЕХАТЬ, ДОРОГ НЕТ, ВСЁ ЗАВАЛЕНО.

30.03.2021 11:15
- гость -

Всем этим путинским наградам грош цена. Потом придётся пересматривать и лишать всю эту чиновничью армию наград и привилегий.

30.03.2021 11:17
- гость -

Всем регионам, по которым проехался Мишустин, выделили деньги, а Алтайскому краю - орден. По-моему, справедливо.

30.03.2021 11:18
- гость -

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и добросовестную многолетнюю работу»

как-то не по статуту...

30.03.2021 11:20
- гость -

Орден Дружбы
Он дружит хорошо с нынешним режимом. Именно так надо работать, чтобы получать награды, всем пример

30.03.2021 11:21
Гость

Просил Витя денег, а дали медальку. Ну так, ради приличия, хоть сказали бы народу, за что награда то? Не за то ли, что народ от сюда валит пачками? А может за то, что больницы и школы разваливаются? Или за котлеты вкусные?

30.03.2021 11:24
- гость -

Ну не знаю, ездил в субботу по вашему Бийску - дороги есть, много луж...
не критично, имхо)))

30.03.2021 11:25
- гость -

Орден дружбы за верную службу. А служат они не народу, а путинской ОПГ.

30.03.2021 11:30
- гость -

30.03.2021 11:21
Гость
хоть сказали бы народу, за что награда то?

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и добросовестную многолетнюю работу»

Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» № 182 от 29 марта 2021

30.03.2021 11:30
ПЕТР

30.03.2021 11:01
- гость -
"С кем дружим?"

Однажды Фаина Раневская, увидев двух перешептывающихся за кулисами актрис, спросила: «Против кого дружим?»

30.03.2021 11:31
- гость -

Чтоб худого про царя Не болтал народ зазря, Действуй строго по закону, То биш действуй ... втихаря. Ну, а я уж, тут как тут, Награжу тебя за труд : Кузнецам дано заданье - Орден к завтрему скуют !..

30.03.2021 11:34
Гость

30.03.2021 11:30
- гость -

+15 в копилку))))

30.03.2021 11:45
- гость -

Орден дружбы добавляет +10 к харизме и + 15 к навыку воровста

30.03.2021 11:46
Гость

Обесценивание наград

30.03.2021 11:52
- гость -

вручили черную метку

30.03.2021 11:59
- гость -

30.03.2021 11:15
- гость -
Всем этим путинским наградам грош цена. Потом придётся пересматривать и лишать всю эту чиновничью армию наград и привилегий.

Звезду на будёновку нашили, лентами перепоясались? Или на абрамсе мечтаете въехать с гульфик фюрером во главе?

30.03.2021 12:02
Митенька ржевский

Всё-таки борода ему определённо идёт.

30.03.2021 12:06
Любопытный

30.03.2021 11:59
- гость -
Что любопытно, у вас даже не нашлось слов поддержки губернатору. Только выпад против коммента. Почему так?

30.03.2021 12:06
Солдат

Вы все абсолютно правы. Медальку дали за успешную зачистку территории и населения.Но зачистка не закончена. Впереди ждёт большая награда. Герой России.

30.03.2021 12:10
- гость -

30.03.2021 12:06
Солдат
Впереди ждёт большая награда. Герой России.
------------------------
Киндерсюрприз же - Герой России. За дефолт дали. Этому тоже дадут.

30.03.2021 12:12
- гость -

30.03.2021 12:06
Солдат
Вы все абсолютно правы. Медальку дали за успешную зачистку территории и населения.Но зачистка не закончена. Впереди ждёт большая награда. Герой России.

Перефразирую "Каждый солдат может и умеет управлять государством", эксперты во всём, блин.

30.03.2021 12:12
- гость -

карлуша в бытность губера края охлопотал орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007) — за большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края,

30.03.2021 12:13
- гость -

Надо благодарить население края. Что мы ещё не все померли.

30.03.2021 12:17
Павсекакий

"за большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края"
-----
И вот так по всей стране - ордена и медали у чинуш есть в огромном количестве, а развития нет

30.03.2021 12:21
- гость -

Обязанность у него такая медальки и ордена коллекционировать, дабы сыплются они как из манны небесной только пинджак подставляй!

30.03.2021 12:23
- гость -

30.03.2021 12:17
Павсекакий

И вот так по всей стране - ордена и медали у чинуш есть в огромном количестве, а развития нет

А кто вам не даёт развиваться? Езжайте стройте заводы, корабли, мосты, можете сидя дома писать программы для ведущих фирм. Не нравиться Барнаул, перед вами открыт весь мир. А, для вас это не сделали, на блюдечке домой не принесли, не уговорили воспользоваться. Только ныть и можем, а в это время люди делом заняты.

30.03.2021 12:28
- гость -

30.03.2021 12:23
- гость -А кто вам не даёт развиваться? Езжайте стройте заводы, корабли, мосты, можете сидя дома писать программы для ведущих фирм. Не нравиться Барнаул, перед вами открыт весь мир.

На кой тогда мне армия чиновников орденоносцев,получающих зарплату из моего кармана?

30.03.2021 12:30
- гость -

30.03.2021 12:23
- гость -
А кто вам не даёт развиваться?
------------------
То есть вы подтверждаете, что развитие никак не зависит от губернатора, а только личное дело каждого. Как бы губернатор не нужен совсем.

30.03.2021 12:30
Солдат



30.03.2021 12:17
Павсекакий



Только ныть и можем, а в это время люди делом заняты.
Вы абсолютно правы. Колониальное правительство занято делом. Открой новости Ген. прокуратуры. Взяточничество только растёт.

30.03.2021 12:41
- гость -

30.03.2021 12:30
Солдат

Только ныть и можем, а в это время люди делом заняты.
Вы абсолютно правы. Колониальное правительство занято делом. Открой новости Ген. прокуратуры. Взяточничество только растёт.

Тыкнете мне в страну, где нет взяток, коррупции, а, там это называется лоббирование, это другое. Там за откат самое главное заплатить налог и ты честный гражданин)))

30.03.2021 12:45
- гость -

30.03.2021 12:23
- гость -
Приведите пример, где тут развитие? Ну должны же они быть.

30.03.2021 12:52
Тыкну

0.03.2021 12:41
- гость -

Тыкнете мне в страну, где нет взяток, коррупции, а, там это называется лоббирование, это другое. Там за откат самое главное заплатить налог и ты честный гражданин)))

В 2020 году Transparency International, неправительственной организацией по противодействию коррупции, был опубликован новый индекс восприятия коррупции.
Россия оказалась на 137-м месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International. Набрав, как и в прошлом году, 28 баллов из 100, страна поднялась на одну строчку в рейтинге. 137-ю строчку в рейтинге с Россией делят Доминиканская Республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.

Наилучшие результаты традиционно показали Новая Зеландия, Дания (87 баллов), Финляндия (86), Швейцария, Сингапур и Швеция (85). Также в десятке самых чистых в коррупционном отношении стран — Норвегия, Нидерланды, Люксембург и Германия.

30.03.2021 12:52
- гость -

30.03.2021 12:45
- гость -

Приведите пример, где тут развитие? Ну должны же они быть.

Посмотрите фото Барнаула в конце 90-х, начало 2000-х. Спросите своих родственников, хотят они в эти славные года, как сейчас говорят "полные свободы". Те дороги, инфраструктуру хотите?

30.03.2021 12:53
- гость -

1. Считаю Томенко посредственным руководителем, которому просто по жребию выпало заниматься АК, так как команда в Красноярске сменилась, и ему там стало нечего ловить.
2. Абсолютно не понимаю повода для награждения. Награждать главного чиновника региона за успехи в деятельности, в то время как этот регион или последний или предпоследний по доходам населения этого региона среди и так не особо развитых территорий СФО, я считаю бредом. Население АК - самое нищее во всей Сибири, а губера за это награждать???

30.03.2021 12:56
- гость -

кукушка хвалит петуха
за то что хвалит он кукушку

30.03.2021 12:57
- гость -

30.03.2021 12:52
Тыкну
Слушать Транспаренси, которая финансируется фондом Сороса - дурацкое занятие. Насчет перечисленных стран - я вам для начала за Германию скажу: погуглите скандалы с Сименсом, с Мерседесом, когда их служащие за взятки лоббировали свою продукцию в других странах.

30.03.2021 13:11
- гость -

30.03.2021 12:52
- гость -
в 2000х годах из Новосиба студенты приезжали на выходные "погулять" к нам, так как их город был мрачный. Вам реально нравится архитектура сегодняшнего дня? Вы рады инфраструктуре и ТЦ? Дороги говорите? Так это федеральная программа , всем на наши деньги сейчас дороги строят. Где производство дядя? где этот ваш сеятель в реале? скот последний перевели. Может кожзавод Заринска в пример приведете и Павловский заводик? Ну ну иди развивайся строй заводы, 30 серебряников не отработал, думай дальше

30.03.2021 13:13
про

А что это комментарии до сих пор не закрыли? Чего ждем, амик?

30.03.2021 13:18
про

Премьера угостили кашей гречневой, ему понравилось. В знак признательности и дружбы премьер решил отблагодарить за кашу. Других причин награждения не вижу, так как по всем показателям АК на последних местах.

30.03.2021 13:20
- гость -

Ну все понятно в одноглазниках зарегился и вкалтакте. Дружить это его девиз. Надо ввести орден инстаграмма.

30.03.2021 13:25
Павсекакий

"А кто вам не даёт развиваться? Езжайте стройте заводы, корабли, мосты, можете сидя дома писать программы для ведущих фирм."
-----
Ты идиот, да? Может мне на виолончели научиться играть или вышивать научиться ближе к шестому десятку?
Все самые интересные мосты у нас строит Ротенберг. Наверное надо было в своё время на дзюдо пойти.

30.03.2021 13:34
гость

Barnaul 22

Как считаете, заслужил Петрович орден?
Проголосовали 348 человек
Действия
Нет 68.1 %
237 голосов
Не слежу за его деятельностью 24.71 %
86 голосов
Да 7.18 %
25 голосов

30.03.2021 13:41
про

13:25 Павсекакий

Сейчас Вы не правы. Смотрите, вопреки Сталину мы победили в войне, а также вопреки Сталину народ сделал индустриализацию, построил электростанции, авиацию, флот, даже атомную бомбу вопреки создал, а Вам, как плохому танцору, штаны мешают...Вопреки Томенко не можете, а вот вопреки Сталину люди все делали...

30.03.2021 13:47
- гость -

30.03.2021 12:52
- гость -
Посмотрите фото Барнаула в конце 90-х, начало 2000-х. Спросите своих родственников, хотят они в эти славные года,
------------------
Золотые годы! Барнаул весь в зелени. На каждом углу кафешки, а не маргинальные пивнушки, как сейчас. Бизнес пёр. Даже после 1998 восстановились через год. Двухтысячные тоже начались неплохо. Но потом обратный ход. 2008,2010,2014 - уже не подняться.

30.03.2021 13:53
- гость -

Награждение орденом больше характеризует Путина. Ну а Томенке не отказываться же...

30.03.2021 14:35
гость

за пандемию однако

30.03.2021 14:38
- гость -

Больше бы подошла медаль За спасение утопающих

30.03.2021 15:51
- гость -

Раньше губернаторы а теперь надзиратели, вот и всё , Белорусь поддерживают , а с нас дерут, я насчёт моторного завода, градообразующее предприятие, политика поменялась разрушили, хим волокно да ужас, губернатор попрошайничает , дайте денег, алтайский край в долги загнали, налогами облажили , развитие - отстойник для мигрантов вот наше будущее после осенних выборов

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