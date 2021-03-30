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Безопасность нового поколения. Как сделать дом удобнее с помощью умных технологий

, ИА "Амител"
Обзор полезных и недорогих устройств умного дома от компании Aqara

Технологии умного дома с каждым годом становятся проще в настройке и управлении. Теперь даже с небольшим бюджетом можно автоматизировать повседневный быт. Рассмотрим на примере устройств от компании Aqara, представленных в магазинах Xiaomi, как превратить обычный дом в умный.

Контроль безопасности

Умный дверной замок Aqara N100 не только обеспечивает безопасность благодаря надёжному запорному механизму, но и делает вход домой проще и быстрее. С ним дверь можно открывать по коду, с помощью смартфона или фитнес-браслета с NFC, а также по отпечатку пальца. Открыть дверь ключом, разумеется, тоже можно.

При этом замок способен распознавать, с какой стороны его открывают, и если все хозяева закрыли его снаружи и ушли, то при открытии изнутри он подаст сигнал тревоги. Сигнализация уже встроена, как и дверной звонок, который избавит от лишней работы по проводке сигнала в коридор.

Датчик движения Aqara отслеживает, нет ли в отсутствие хозяев посторонних в доме. При обнаружении кого-либо в зоне сканирования, он может оповестить владельца и запустить другие устройства, от камеры до сигнала тревоги.

Контроллер штор и карниз

Контроллер – это мотор для карниза, который открывает и закрывает шторы. Оснащён беспроводным интерфейсом для соединения с центром умного дома Aqara Hub. Мотор крепится к карнизу и для питания ему требуется доступ к электросети; если же поблизости есть розетка, то можно включить и в неё. С Aqara Curtain Controller управлять шторами можно не только со смартфона или голосом, но и вручную.

Простейший сценарий – открытие штор утром по расписанию. Хаб – центр умного дома – для этого не понадобится. Сценарий посложнее – синхронизировать с включением света, чтобы с приходом темноты с улицы не смогли заглянуть в окно. Тут уже без хаба не обойтись. Зато вы одной командой сможете включить свет и задёрнуть занавески. Можно использовать "умные шторы" и когда вас нет дома. Например, уезжая в отпуск, настроить включение света в определённое время с одновременным закрыванием штор. А утром контроллер откроет шторы. Так потенциальные злоумышленники будут считать, что дома кто-то есть.

Управление климатом

Датчик температуры и влажности Aqara даст возможность включать и выключать кондиционер в рамках комфортных показаний внутри дома или просто скомандует проветрить помещение в нужный момент. Применение датчика открытия окон и дверей позволит отключать сплит-систему, если открыто окно, чтобы не тратить зря энергию и быстрее обеспечить нужный микроклимат.

А умная розетка Aqara запустит даже лишённый интеллекта увлажнитель или другую технику по заданному расписанию.

Центр умного дома Aqara Hub

Это главное управляющее устройство системы умного дома. Aqara Hub объединяет датчики и другие элементы в сеть с помощью беспроводного протокола Zigbee на частоте 2,4 ГГц. Тот же протокол используют устройства Xiaomi Mi Home, так что эти две экосистемы можно объединить. Сам же хаб встроен в домашнюю сеть Wi-Fi (только 2,4 ГГц) и открывает дверь в систему умного дома через смартфон, в приложении Aqara Home. Устройство питается от сети.

Aqara Hub может выполнять и другие функции: быть ночником или будильником. Ещё есть охранный режим. Например, если подключить к гаджету датчики открытия или движения, он сможет запускать встроенную сирену. Поддерживаются голосовые ассистенты Алиса и Маруся. Для этого в сети с хабом должно быть головное устройство с голосовым ассистентом, например, умная колонка или смартфон. Подключить Apple HomeKit с Siri тоже можно.

Все варианты управления

Множество элементов управления от компании Aqara позволят гибко регулировать все действия в квартире. Благодаря беспроводным кнопкам или выключателям на одну и две клавиши управлять техникой можно из любой точки квартиры, не хватаясь каждый раз за смартфон. При этом набор команд больше простого включения и выключения: различные типы нажатий дадут возможность, к примеру, регулировать режимы работы лампы или другого устройства.

Куб управления Aqara сочетает удобство умных выключателей и пульта управления. Его можно свободно носить по дому, и с ним можно управлять устройствами не только кнопками, но и с помощью жестов.

Сочетание нажатий кнопок и встряхивания обеспечивает переключение режимов и запуск сценариев, при этом не нужно "закапываться" в смартфон или вставать и идти к выключателю.

Чтобы подробнее узнать об ассортименте товаров Aqara, приходите в магазины Xiaomi. А если вы уже определились с выбором – закажите онлайн на сайте или по телефону +7 991-427-55-28. 

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Автор:
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