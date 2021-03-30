Купить квартиру онлайн. Как цифровая реальность расширяет возможности банков

Несмотря на пандемию COVID-19, банки отмечают рост ключевых показателей по итогам прошлого года. При этом одним из главных трендов 2020-го стала масштабная цифровизация финансовых услуг. Как современные технологии помогают развиваться, рассказал amic.ru управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин.

Обеспечить рост

Прогнозы аналитиков о том, что приостановка деятельности бизнеса разных уровней в прошлом апреле повлечёт за собой сложности и для банковских структур, не оправдались. Вопреки всем обстоятельствам год завершился ростом основных показателей.

Значительный интерес к кредитованию наблюдался в розничном направлении. В этом сегменте только ВТБ выдал жителям Алтайского края и Республики Алтай 23 млрд рублей заёмных средств. Это на четверть больше, чем в предыдущем году. Основным драйвером стали ипотечные займы. Если в 2019 году на решение жилищного вопроса жители двух Алтаев получили в банке свыше 8 млрд рублей, то в 2020 объём жилищных кредитов превысил 12 млрд рублей. Ощутимый рост обусловлен целым рядом факторов.

"Благодаря мягкой кредитно-денежной политике Банка России 2020 год стал годом рекордно низких ставок по всем видам кредитных продуктов. Это стимулировало интерес клиентов как к снижению долговой нагрузки за счёт рефинансирования действующих займов, так и к оформлению новых. Кроме того, различные льготные программы с господдержкой (в первую очередь по ипотеке), собственная политика банка по снижению ставок, а также цифровизация процессов способствовали росту спроса на кредитование. Думаю, в ближайшем будущем эта тенденция сохранится", – ​рассказал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Цифра к цифре

По словам Сергея Никулина, в 2020 году произошло мощное развитие в области дистанционного обслуживания физических лиц. Успех обеспечил запуск нового мобильного банка ВТБ. Его отличают не только новый дизайн, но и улучшенная навигация и упрощённое выполнение всех основных операций. Кроме того, теперь он предоставляет пользователям более 50 новых опций. По сути, у клиентов появился центр управления, где можно получить практически все классические услуги: выпустить цифровую карту и оплачивать ею покупки в интернете и через смартфон, открыть сберегательные и инвестиционные счета, проводить платежи и переводы. Мобильное приложение и интернет-банк активно используют уже более 10 млн клиентов. В банке прогнозируют, что через полтора года число пользователей приблизится к 15 млн.

"В начале прошлого года мы ещё представить не могли, что можно получить кредит без визита в офис. А сейчас наши клиенты могут подать заявку через приложение, получить одобрение, сделать пару кликов, чтобы подписать кредитный договор, и в течение буквально пяти минут увидеть средства на своём счёте. Подобные действия стали возможными даже в работе с таким сложным продуктом, как ипотека. В этом сегменте трендовые цифровые изменения, включая электронный документооборот, также были доработаны и внедрены", – пояснил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Он отметил, сегодня 20% заявок на ипотеку оформляются без визита в офис. Практически все операции можно осуществить через личный цифровой кабинет на сайте банка, отделение нужно будет посетить лишь один раз для проведения сделки. Цифровизация стала знаковым изменением, которое существенно упростило многие процессы. Это касается не только онлайн-сделок, но и оцифровки всех этапов оформления ипотеки, а также взаимодействия с различными ведомствами, такими как Пенсионный фонд РФ при использовании маткапитала на оформлении ипотеки, Росреестр при регистрации собственности и т.д.

Причём клиент может находиться в одном городе, а объект недвижимости – в другом: совместно с некоторыми застройщиками-партнёрами банк реализует полностью дистанционные сделки по покупке недвижимости. Подбор объекта осуществляется онлайн с оформлением заявки на кредит через сайт партнёра. После того как банк одобрит заявку, клиент удалённо, с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи подписывает весь комплект документов и становится собственником квартиры не выходя из дома.

Ещё один популярный продукт среди населения – автокредитование. Оформить заём и выбрать автомобиль сегодня также возможно дистанционно. Постепенно такой вид покупок становится частью нашей реальности.

В 2020 году в рамках стратегии, направленной на цифровизацию продуктов и сервисов, ВТБ предложил ряд новых цифровых продуктов среднему и малому бизнесу Алтайского края и Республики Алтай.

Предприниматели получили возможность вести бухгалтерию и налоговый учёт с помощью мобильного приложения "Цифра" (в регионе к этому сервису подключились более 2,2 тысячи клиентов), а также дистанционно решать вопросы обслуживания в новом мобильном банке ВТБ "Бизнес Lite". Небольшие торговые точки могут принимать платежи от клиентов со смартфона через приложение "ВТБ Бизнес QR".

Инвестиции

По словам управляющего ВТБ, уже третий год отмечается высокий интерес населения к инвестиционным продуктам. И здесь, пожалуй, главную роль играет цифровизация этого направления, возможность дистанционно оформить любой продукт. Мобильное приложение позволяет эффективно и просто управлять своими средствами на фондовом рынке, а рекомендации робота-советника, основанные на прогнозах ведущих финансовых экспертов, делают этот процесс доступным широкому кругу потенциальных инвесторов. Итог – портфель средств, вложенных клиентами регионального ВТБ в инвестиционные продукты, за год вырос вдвое и достиг 14,5 млрд рублей.

Сергей Никулин уверен, что вектор на цифровизацию и внедрение технологий сохранится и в 2021-м году. Свою нишу будет расширять биометрия как точный, безопасный и эффективный ресурс. Тренд на инвестирование также продолжит развитие – население активно интересуется возможностями увеличения дохода – от самых простых инструментов, таких как государственные облигации, до акций различных российских и зарубежных компаний.