В школах Барнаула не нашли взрывных устройств

Правоохранители проверили все 16 школ Барнаула, в которые поступили сообщения о минировании. Об этом информирует городская администрация.
"Все школы проверены, получены акты обследования о том, что в школах безопасно, – проинформировали в мэрии. – Дети приступят к занятиям со второй смены".
Ранее стало известно, что полтора десятка учебных заведений столицы Алтайского края проверяли на предмет заложенных бомб. В школах № 81, 69 и 60, которые удалось обследовать раньше других, занятия начались с третьего урока.
По информации источника amic.ru, сведения о якобы заложенных взрывных устройствах содержались в электронных письмах.
Напомним, в феврале задержали мужчину, сообщившего о минировании здания управления Федеральной службы судебных приставов в Барнауле. Ему грозит до трёх лет лишения свободы и штраф от 200 до 500 тысяч рублей.
Комментарии
Взрывных устройств не нашли, зато полицейские размялись немного, да и тренировку провели!
норм. и детям выходной
Да никакая это не норма и не разминка - если учения проводятся объявите, а если нет - то грош цена в базарный день таким работникам!
отделу "К" при ГУ МВД, не когда заниматься этой фигней , отслеживают контент "В Контакте" и "Однокласниках"
30.03.2021 12:15
- гость -
Так в том то и дело, что это были не учения, а реальные действия по поиску взрывных устройств, т.к. было сообщение о минировании. Но раз устройства не найдены, значит получилась разминка и учения!
ничего не норм. мамашки в чатиках с ума сходят
мамашки и раньше не в уме были)))
Хорошо вам живётся, пофиг на ребёнка, школу, детский сад. Зато считаете себя умнее всех, мамашек грязью поживаете
в чате попробуйте задать вопрос о домашнем задании - ответа не будет
зато сейчас там (Вы правы!) они очень умные и очень заботливые. беспокоятся, как завтра ребенок пойдет в школу. хотя школу обследовали специалисты.
кроме того, фейки рассылают (не на эту тему). за которые в общем-то ответственность предусмотрена. да и в принципе голосовые там неуместны, пишите буквами, уважайте других!
да и в принципе голосовые там неуместны, пишите буквами, уважайте других!
нафик нафик. у нас тут по осени 2 мамашки лаяться начали, их дитачки поругались. так если бы не голосовухи, то листать устали бы. а так пролистали и все))
У нас в родительских чатах запрет на флуд на посторонние темы.
мало адэкватных в чатах
вчера классный руководитель просила напишите у кого ЕСТЬ сертификат на доп образование
и
понеслась
- у Ванечки нет
- у Коленьки нет
- у Ирочки нет
и так все 33 мамашки - дауняшки