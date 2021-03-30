В школах Барнаула не нашли взрывных устройств

Правоохранители проверили все 16 школ Барнаула, в которые поступили сообщения о минировании. Об этом информирует городская администрация.

"Все школы проверены, получены акты обследования о том, что в школах безопасно, – проинформировали в мэрии. – Дети приступят к занятиям со второй смены".

Ранее стало известно, что полтора десятка учебных заведений столицы Алтайского края проверяли на предмет заложенных бомб. В школах № 81, 69 и 60, которые удалось обследовать раньше других, занятия начались с третьего урока.

По информации источника amic.ru, сведения о якобы заложенных взрывных устройствах содержались в электронных письмах.

Напомним, в феврале задержали мужчину, сообщившего о минировании здания управления Федеральной службы судебных приставов в Барнауле. Ему грозит до трёх лет лишения свободы и штраф от 200 до 500 тысяч рублей.