Улицы, ведущие к школам и больницам, отремонтируют в Алтайском крае

В городах Алтайского края отремонтируют 14 улиц, ведущих к социально значимым объектам. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

В Барнауле обновят дорогу по ул. Взлётной на участке от ул. Попова до ул. Сергея Ускова, ведущую к лицею № 121. Также работы пройдут рядом со школой № 137 – там отремонтируют дорогу по ул. Шумакова в границах ул. 50 лет СССР и Южного Власихинского проезда. Третий объект расположен в районе поликлиники № 14 по ул. Соловьиной (от ул. Смородиновой до ул. Малиновой).

В Новоалтайске работы проведут по дороге в посёлок Новогорский, ведущий к школе и детсаду. Ремонт запланирован и на участке ул. Октябрьской по пути к школе, поликлинике и больнице.

И, наконец, в Бийске обновят девять объектов. Среди них: проезд по ул. Садовой на участке от переулка Байкальского до ул. 15-й Гвардейской Дивизии и участок ул. Декабристов от ул. Георгия Прибыткова до Социалистической.

"Всего в предстоящем строительном сезоне на дорожной сети регионального и местного значения в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по краю будет отремонтировано более 100 объектов на общую сумму порядка 3 млрд рублей", – добавили в министерстве.

Ранее власти отреагировали на жалобы жителей Барнаула о том, что в сквере на улице Панфиловцев водители организовали незаконную парковку. Вокруг места отдыха планируют установить ограждение.