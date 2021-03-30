Ксения Собчак раскритиковала КВН и напророчила ему скорую смерть

Телеведущая Ксения Собчак в беседе с шоуменом Владимиром Маркони раскритиковала Клуб весёлых и находчивых. Видео опубликовано на YouTube-канале "Осторожно: Собчак!".

Телеведущая усомнилась в том, что современный КВН можно считать зеркалом происходящего в стране.

"Я считаю, что КВН в 21-м году – вообще не актуально", – заявила Собчак.

По мнению ведущей, когда продюсер Вячеслав Дусмухаметов, который является автором многих современных юмористических шоу, в том числе на канале ТНТ, выпустит новый проект, который будет похож на проект Первого канала, "КВН вообще умрёт".

Ранее комик Михаил Галустян рассказал, сколько он зарабатывал во времена игры в КВН. По его словам, даже 100 долларов за какое-нибудь юмористическое выступление тогда считались тогда отличным гонораром.