Ксения Собчак раскритиковала КВН и напророчила ему скорую смерть

Телеведущая Ксения Собчак в беседе с шоуменом Владимиром Маркони раскритиковала Клуб весёлых и находчивых. Видео опубликовано на YouTube-канале "Осторожно: Собчак!".
Телеведущая усомнилась в том, что современный КВН можно считать зеркалом происходящего в стране.
"Я считаю, что КВН в 21-м году – вообще не актуально", – заявила Собчак.
По мнению ведущей, когда продюсер Вячеслав Дусмухаметов, который является автором многих современных юмористических шоу, в том числе на канале ТНТ, выпустит новый проект, который будет похож на проект Первого канала, "КВН вообще умрёт".
Ранее комик Михаил Галустян рассказал, сколько он зарабатывал во времена игры в КВН. По его словам, даже 100 долларов за какое-нибудь юмористическое выступление тогда считались тогда отличным гонораром.
Комментарии
Не думал что хоть в чем-то соглашусь с Собчак.
Да Собчак этот и есть питерский Абориген, все ее высказывания такие же
Я считаю, что Собчак в 21-м году – вообще не актуально.
Все верно - КВН вырождается благодаря семейному клану!
Абориген! За деньги тролишься или в детстве унизили?
Аборигейка зафаршмачил Ксюшеньку!!!
30.03.2021 14:35
гость
Абориген! За деньги тролишься или в детстве унизили?
Его в совке совком "отлюбили". Теперь у него при слове совок сфинктер сжимается и грязь из рота льется.
Как не печально, но она права. Уже года 4 не могу КВН смотреть. Не смешно
Вот незадача - оказывается жив КВН и местная шпана его смотрит с интересом!
Уровень интеллекта Собчак: Дом-2 и Тик-ток-шоу.
Зачем ей КВН? Это сложно и непонятно