В Кремле назвали главное увлечение Владимира Путина

Главное хобби президента России Владимира Путина – чтение. В основном он предпочитает историческую литературу и мемуары, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В беседе с изданием "Аргументы и факты" Песков также рассказал, что Путин выписывает газеты. Корреспонденция приходит к нему в Кремль, в резиденцию в Ново-Огарёво, а также сопровождает его при перелётах.
"Они (газеты, – прим. ред.) у него всегда в самолёте, когда он куда-то летит. Поэтому он достаточно часто их просматривает. И, помимо этого, он ещё получает дайджесты прессы", – рассказал представитель Кремля.
Кроме того, Путин смотрит немецкие и англоязычные телеканалы, а также "не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским". Представитель Кремля подчеркнул, что эти занятия короткие, но регулярные.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о костюме, в котором Владимир Путин отдыхал в тувинской тайге. Пресс-секретарь подчеркнул, что одежда отечественного производства и изготовлена из овчины. Однако что это за марка, чиновник не уточнил, но назвал повышенный спрос на подобные комплекты "позитивным".
Комментарии
Куда он может лететь то сегодня? Из Москвы в Геленджик? Или в Туву? Абсолютно маргинальный и токсичный изгой.
выписывает газеты???? Хаха-ха!! Фееерично!
Похоже не впрок идет чтение исторической литературы и мемуаров. Мог бы уже понять чем заканчивают тираны..
30.03.2021 14:46
- гость -
Ой дурак!!! (с)
Был бы он тираном, то ты, Абориген и множество прочих Павсекакиев, уже бы имели многолетний опыт шитья верхонок.
30.03.2021 14:46
- гость -
Гораздо хуже то, что население не понимает той политики которую он проводит. Зачем, почему и куда это всё в итоге приведёт.
А собаки лают.
Для полунеграмотных - Ленин как бы сам умер, но в безумии, Сталин почил в луже собственной мочи, брошенный соратниками, Хрущев остался жив, но ушел в результате заговора. А этот Конституцию попирает, от власти никак оторваться не может...
Как я жил без этой информации?
30.03.2021 15:02
- гость -
Для полунеграмотных - Ленин как бы сам умер, но в безумии, Сталин почил в луже собственной мочи, брошенный соратниками, Хрущев остался жив, но ушел в результате заговора. А этот Конституцию попирает, от власти никак оторваться не может......
Думаете, этот, реинкарниется в медведева или володина?
выписывает газеты, которые печатают в ФСО
Так вот почему он наградил нашего губера орденом...он, видимо прочитал старую газету о его назначении!
30.03.2021 15:04
- гость -
Не думаю, тем более, что эти оба голубых кровей. А его участь - Брежнев, Андропов, Черненко, в крайнем случае Чаушеску...
дедушке Ленину печатали газету "Правда" в одном экземпляре, видать этому тоже
30.03.2021 14:49
АБОРИГЕН
Население до сих пор считает, что кровные накопления в "государственном" Сбербанке хранить нужно. Ничему их 1991 и 1998 не научили.
30.03.2021 15:11
- гость -
Поделитесь, где храните вы, в носке или в МММ?
— Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет. — Гм... Да ведь других же нет. — Вот никаких и не читайте.
Любимое дело - воровать.
30.03.2021 15:29
- гость -
Любимое дело - воровать.
А настоящий Вова борьбой занимался, собаку любил и уже был начитан )))
30.03.2021 14:49
АБОРИГЕН
30.03.2021 14:46
- гость -
Гораздо хуже то, что население не понимает той политики которую он проводит. Зачем, почему и куда это всё в итоге приведёт.
Вы как фонарь поезда освещаете нам, безмозглым, зомбированным властью и киселёвской пропагандой светлый путь. По которому весь русский народ взявшись за руки и подсвечивая фонариками в знак солидарность с безвинно осужденными должен идти по указанной вами тропе через болота тоталитаризм. Спасибо вам наш вождь и поводырь. Падаем ниц и целуем ваши стопа.))
а я думал аквадискотека хоккей и стриптиз)))
30.03.2021 15:38
krash
Настоящий на Алтае, в Тыве на вездеходе.