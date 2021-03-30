В Кремле назвали главное увлечение Владимира Путина

Главное хобби президента России Владимира Путина – чтение. В основном он предпочитает историческую литературу и мемуары, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В беседе с изданием "Аргументы и факты" Песков также рассказал, что Путин выписывает газеты. Корреспонденция приходит к нему в Кремль, в резиденцию в Ново-Огарёво, а также сопровождает его при перелётах.

"Они (газеты, – прим. ред.) у него всегда в самолёте, когда он куда-то летит. Поэтому он достаточно часто их просматривает. И, помимо этого, он ещё получает дайджесты прессы", – рассказал представитель Кремля.

Кроме того, Путин смотрит немецкие и англоязычные телеканалы, а также "не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским". Представитель Кремля подчеркнул, что эти занятия короткие, но регулярные.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о костюме, в котором Владимир Путин отдыхал в тувинской тайге. Пресс-секретарь подчеркнул, что одежда отечественного производства и изготовлена из овчины. Однако что это за марка, чиновник не уточнил, но назвал повышенный спрос на подобные комплекты "позитивным".