Более 50 патрульных машин купят для алтайской ДПС

МВД России объявило аукционы на поставку 550 патрульных автомобилей, которые отправятся в регионы СФО. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, будет проведено два конкурса фактически с одинаковым техническим заданием. Общая цена контрактов составляет около 786 млн рублей.

Так, полиции нужны бело-синие седаны с надписями "ДПС". Машины должны быть оснащены шестиступенчатыми МКПП, сигнальной громкоговорящей системой и аппаратно-программным комплексом. Под описание, судя по документам, подходят Skoda Fabia и Renault Logan.

54 из 550 машин отправятся в Алтайский край. В Новосибирскую область планируется купить 198 машин, в Томскую – 83, в Омскую – 24, в Кемеровскую – 60, в Красноярский край – 65. Для Хакасии приобретут 27 авто, для Иркутской области – 25, для Тувы – 12, пишет "Тайга.инфо".

Ранее алтайские поликлиники получили 51 машину для оказания неотложной помощи. Деньги на их покупку выделили из федерального бюджета.