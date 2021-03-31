Доказанная эффективность. Эксперты алтайского РЦК подтвердили свои компетенции

Экспертная группа регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края (РЦК) прошла процедуру сертификации по итогам деятельности в 2020 году. Сертификацию проводили с 15 по 23 марта. Как сообщил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер, была получена ценная обратная связь для повышения эффективности реализации проекта в нашем регионе, а также высокие оценки федеральных экспертов.

В состав комиссии вошли представители Федерального центра компетенций (ФЦК), Министерства экономического развития РФ, а также руководители РЦК из Рязанской и Липецкой областей.

Члены комиссии, проводившей сертификацию, оценили результаты реализации мероприятий в рамках национального проекта "Производительность труда". Напомним, данный проект реализуется в Алтайском крае с 2019 года и направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Как проходила сертификация

На первом – заочном – этапе сертификации анализировались выполнение целевых показателей регионального проекта по адресной поддержке, соответствие количества и состав сотрудников РЦК, имеющих допуск к самостоятельной реализации проектов, а также сроки реализации мероприятий на предприятиях-участниках. Цифры подтвердили ответственный уровень работы краевого РЦК.

В ходе очного этапа экспертная комиссия посетила два региональных предприятия, которые находятся на разных стадиях реализации нацпроекта при поддержке региональных экспертов, оценивали произошедшие изменения и их влияние на эффективность производственного процесса.

Одновременно с этим оценивались компетенции экспертов РЦК, связанные с обучением сотрудников предприятий – участников нацпроекта и организацией работ самого РЦК, а также работа "Фабрика процессов".

"Во время очной сертификации комиссия посетила "Алтайский центр кластерного развития", на базе которого создан РЦК, "Фабрику процессов", расположенную в центре "Мой бизнес", а также два предприятия Алтайского края – ООО КЗ "Промкотлоснаб" и ООО "Производство силикатного кирпича", – рассказал Александр Вагенлейтер.

ООО "Промкотлоснаб" подал заявку на включение в проект в числе первых на Алтае. В июне 2020 года специалисты РЦК завершили основной этап реализации проекта по сокращению времени протекания процесса изготовления котла "Гефест" (КВм-2,5-95 ШП) на базе коллекторов диаметром 159 мм.

В результате время изготовления одного котла уже уменьшилось на 67%, на 198% увеличилась выработка, на 86% сократились запасы незавершённого производства". Вместе с тем была проведена оптимизация расстановки оборудования, в результате чего дистанция транспортировки сырья и материалов, необходимых для изготовления продукта, сократилась с 1416 м до 678 м.

Работа по оптимизации процессов на втором предприятии – ООО "Производство силикатного кирпича" – сейчас находится на стадии внедрения инструментов, перечень которых разработали эксперты регионального центра компетенций по итогам аналитической работы. Уже видны первые успехи: продолжительность процессов сокращается, в том числе благодаря организации рабочих мест по системе 5S и внедрению "маршрута" действий персонала, исключающего лишние перемещения.

К моменту завершения данного этапа в пилотном потоке незавершённое производство планируется сократить вдвое, а время протекания процесса – на 40%, на 10% увеличить выработку на одного сотрудника, а также повысить оборачиваемость запасов на 20%.

Итоговые результаты

Вместе с тем члены комиссии подтвердили соответствие экспертной команды алтайского регионального центра компетенций высоким стандартам национального проекта.

Сотрудников РЦК оценивали сразу по нескольким критериям: количество и степень их вовлечённости в самостоятельную реализацию проектов на предприятиях, а также их компетенции, связанные с обучением работников предприятий – участников национального проекта. Положительной оценки федеральной комиссии также удостоились организация процессов внутри самого РЦК, а также работа "Фабрики процессов", созданной на базе центра "Мой бизнес" и занятой в обучении персонала предприятий-участников.

"Ценность подобной сертификации для нашего РЦК заключается прежде всего в экспертном взгляде "со стороны" на нашу работу и получение обратной связи", – отметил руководитель краевого РЦК Александр Вагенлейтер.

Прошедшая сертификация, по мнению Александра Вагенлейтера, очень ценна для дальнейшего развития проекта: "Основная её ценность – в экспертном взгляде на нашу работу "со стороны". Обратная связь даёт нам уверенность в правильности выбора тех или иных стратегий и новые идеи по дальнейшему развитию". Он также отметил весомый вклад специалистов КАУ "Алтайский центр кластерного развития", на базе которого создан региональный центр компетенций, и Министерства экономического развития Алтайского края в успешную реализацию нацпроекта в регионе. Планируется, что РЦК будет проходить подобную сертификацию ежегодно.

Отметим, что принять участие в национальном проекте могут компании, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство), с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.