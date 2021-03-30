Сбер анонсировал открытие первого за Уралом кампуса "Школы 21"

В начале июля 2021 года в Новосибирске начнёт работать новый кампус "Школы 21" – он будет запущен на базе офиса 2ГИС и сможет выпускать до 500 разработчиков ежегодно. "Школа 21" – инновационный образовательный проект Сбера, который даёт возможность любым кандидатам от 18 лет бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Сегодня в России работает два кампуса школы – в Москве и Казани.

"Школа 21" в Новосибирске – это совместный проект Сбера и 2ГИС (входит в экосистему Сбера), который позволит жителям Сибирского федерального округа и ближайших стран СНГ получать практические знания в ИТ-сфере, а компаниям – восполнять нехватку специалистов. Кампус займёт несколько этажей в здании головного офиса 2ГИС, это поможет участникам проникнуться атмосферой современной ИТ-компании. На время учёбы иногородним предоставляется общежитие.

За 2020 год в Новосибирской области количество вакансий в ИТ-отрасли выросло более чем на 17% и продолжает увеличиваться, по оценкам экспертов. Несмотря на высокие зарплаты (на 66% выше средней по региону), дефицит кадров в отрасли сохраняется. Обучение в "Школе 21" бесплатное. Поступление не зависит от предыдущих знаний, результатов ЕГЭ, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. "Школа 21" открыта 24/7, и участники сами выстраивают график своего обучения, двигаясь по индивидуальной образовательной траектории.

"Школа 21" показала свою эффективность в подготовке ИТ-специалистов мирового уровня для цифровой экономики России. Сегодня мы открываем уже третий кампус. Неслучайно после Москвы и Казани "Школа 21" приходит в научную столицу России – Новосибирск. Цифровизация экономики и ИТ-отрасль в регионе находятся на высоком уровне. Уверен, что наш совместный проект с 2ГИС – "Школа 21" в Новосибирске – соберёт у себя на площадке самых мотивированных участников и внесёт свой вклад в растущие потребности в ИТ-специалистах, а географическое положение Новосибирска откроет возможности для обучения огромному числу желающих – как из России, так и из-за рубежа", – отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

Приём заявок на летний набор в Новосибирске уже открыт. Стать участником "Школы 21" может любой человек в возрасте от 18 лет, успешно прошедший отборочные этапы. Оставить заявку можно на сайте: http://www.21-school.ru.