Видеонаблюдение и Wi-Fi: "Ростелеком" обеспечит школы Алтая цифровыми сервисами

"Ростелеком" построит в алтайских школах цифровую инфраструктуру: обеспечит учреждения Wi-Fi, системой видеонаблюдения с функцией аналитики и хранением изображения, а также ресурсами дата-центров. Оператор реализует проект в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Пилотный проект запустят в школах 16 субъектов РФ, включая Алтайский край. Беспроводной интернет и другие цифровые сервисы появятся более чем в 8,5 тысячи школ.

Цифровая инфраструктура в школах может быть модернизирована либо создана с нуля. Системы видеонаблюдения будут следить за входом в здания школ и анализировать лиц, представляющих угрозу для детей, например, находящихся в розыске. Для реализации проекта будут использовать отечественное оборудование.

По распоряжению правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года "Ростелеком" назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Государственный контракт будет действовать по 31 декабря 2022 года.