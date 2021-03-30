Корпорации, которые стремятся заполучить себе как можно больше клиентов, собирают сведения о потенциальных покупателях товаров и услуг с помощью приложений в телефоне. Однако есть способы противостоять такому виду шпионажа, изменив настройки смартфона. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

"Чтобы противостоять тотальному шпионажу, следует отказать приложениям в доступе к микрофону, динамикам, камере и геолокации. Это поможет минимизировать сбор ваших личных данных компаниями", – заявил эксперт.

По словам Кузьменко, пользователи могут дополнительно отключить встроенную рекламу производителя. На Android нужно перейти в раздел "Настройки Google" > "Реклама" и выключить ползунок "Персонализация рекламы". На iPhone следует зайти в "Настройки" > "Конфиденциальность" > "Службы геолокации" > "Системные службы", после отключить "Геолокационные iAd". Затем перейти в "Настройки" > "Конфиденциальность" > "Реклама". Включить: "Ограничить трекинг рекламы".

"Если вы вдруг заметили, что смартфон стал быстро разряжаться, а без вашего ведома скачиваются новые приложения или всплывают подозрительные окна, стоит проверить все файлы в телефоне. Кроме того, чтобы не стать жертвой шпионской программы, нужно помнить и соблюдать определённые правила. Например, не переходить по ссылкам в письмах и мессенджерах, а также внимательно изучать отзывы о приложениях, которые собираетесь установить на устройство", – заключил специалист.