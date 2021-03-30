Прокуратура обнаружила ряд нарушений в газоснабжении Барнаула

В Центральном районе Барнаула прокуратура по результатам проверки в части газоснабжения привлекла к ответственности два юридических лица к ответственности. Как сообщает пресс-служба ведомства, рейд проходил в феврале-марте нынешнего года.

Нарушения выявили в работе компаний "Мастер" и "Газпром газораспределение Барнаул". В управлении первой находятся шесть многоквартирных домов, в которых есть внутриквартирное газовое оборудование, работающее на сжиженном газе. При этом срок службы этого оборудования и нормативный срок службы газопроводов истёк, а управляющая компания не провела своевременную диагностику внутренних газопроводов. В связи с этим Центральный районный суд Барнаула направил исковое заявление "в интересах неопределённого круга о понуждении исполнить данную обязанность в судебном порядке".

Также сотрудники прокуратуры установили, что в феврале 2021 года компания "Газпром газораспределение Барнаул" приостановила подачу газа в подъезды многоквартирных домов. После техобслуживания и устранения причин падения давления газа, топливо вернули. Однако компания должна была оформить соответствующие акты, но делать этого не стала и тем самым нарушила права потребителей. Гендиректору ООО "Газпром газораспределение Барнаул" прокуратурой района внесли представление.