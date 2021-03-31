А за окном точно весна? Каким был конец марта в Барнауле в прошлые годы

Фото: amic.ru
На календаре 31 марта, за окном метель и весеннее пальто сиротливо глядит из угла шкафа. А ведь хочется уже тепла, солнышка и неспешных прогулок. Кто-то может сказать: ну это же Сибирь, чего вы хотели? Мы же заглянули в наш архив и нашли фотографии весны последних трёх лет. 30 марта прошлого года снега на улицах уже почти не было, а в 2018 году в первых числах апреля на Оби начались подвижки льда (правда, через несколько дней на город обрушился снегопад).
Но мёрзнуть в этом году нам осталось недолго: по прогнозам синоптиков, метеорологическая весна в Алтайском крае установится в первой декаде апреля.
Комментарии
Все вопросы к МЧС. из-за них чучело на масленицу не сожгли...
3-го апреля +30 было. И ещё пару дней. Но в целом апрель был так себе по температуре.
1-го апреля 1997-го под 30 было)))
Чаще температура 36,6. И в апреле такая же, думаю, будет...
30 марта прошлого года локдаун ввели.
Всю торговлю прикрыли кроме аптек и продуктовых.
Все организации позакрывали.
Вот что вспомнить надо.
Население Алтайского края тогда было на несколько тысяч человек больше...