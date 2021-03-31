А за окном точно весна? Каким был конец марта в Барнауле в прошлые годы

Фото: amic.ru

На календаре 31 марта, за окном метель и весеннее пальто сиротливо глядит из угла шкафа. А ведь хочется уже тепла, солнышка и неспешных прогулок. Кто-то может сказать: ну это же Сибирь, чего вы хотели? Мы же заглянули в наш архив и нашли фотографии весны последних трёх лет. 30 марта прошлого года снега на улицах уже почти не было, а в 2018 году в первых числах апреля на Оби начались подвижки льда (правда, через несколько дней на город обрушился снегопад).

Но мёрзнуть в этом году нам осталось недолго: по прогнозам синоптиков, метеорологическая весна в Алтайском крае установится в первой декаде апреля.