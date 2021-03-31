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Два ярких фаворита: новые смартфоны Xiaomi появились в продаже в Барнауле

, ИА "Амител"
Флагманы Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Xiaomi Redmi 9T можно купить в фирменных магазинах Xiaomi

В сети магазинов Mi Stores стартовали продажи новой серии смартфонов Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Xiaomi Redmi 9T. Первых покупателей ждёт подарок – фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 или фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC. Более того, по специальному промокоду STARTXIAOMI вы также получите дополнительную скидку – 1000 рублей. 

Xiaomi Redmi 9T порадует пользователей четырьмя камерами с ИИ, основная из которых – 48 Мп. Смартфон оснащён аккумулятором 6000 мАч, процессором Qualcomm Snapdragon 662, быстрой зарядкой 18 Вт и боковым сканером отпечатков пальцев. Доступен в четырёх стильных цветах и двух конфигурациях: 4+64 ГБ за 14 990 рублей и 4+128 ГБ за 16 990 рублей.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro предлагает ещё больше. У новинки система четырёх камер флагманского уровня на 108 Мп. Невероятную плавность и быстрый отклик даёт 6,67-дюймовый AMOLED дисплей. В гаджете новый процессор – это Qualcomm Snapdragon 732G, его представили в конце 2020 года. Запаса производительности спокойно хватает для комфортного использования телефона без подвисаний и лагов. Смартфон сделан из высококачественного стекла и пластика – вам не захочется выпускать его из рук.

Чтобы увидеть новинки, приходите в фирменные магазины Xiaomi в Барнауле. А если вы уже определились с выбором – закажите онлайн на сайте или по телефону +7 991-427-55-28. 

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

31.03.2021 11:24
- гость -

Г...., тоже повелся в свое время, купил Ноут 8 про себе и жене, оказалось кривое сырое г..... Баги все производителю давно известны, но никто не чешется их исправлять, выпускают новые, с новыми багами. Сяоми больше не купли никогда.

31.03.2021 11:34
Пацифист

завтра поко икс 3 про на 860-м снапе за 200 баксов можно будет взять в китае, а тут 732й дракон за достижение выдают.

31.03.2021 11:53
гость

Увы но марка разочаровала. По технической части претензий нет ибо шустрые мощные процы, но! Из всех приложений сочится реклама, отключай не отключай, она везде... в проводнике в музыке в настройках вылазят окна с предложениями купить бмв или ещё что то. Кроме того, новые прошивки отрубили начисто сканер отпечатка пальцев. Обновления раз в год прилетают по остаточному принципу... видимо там отдел, который российским софтом заведует крайне мал. Камеры при всех заявленных мегапикселях крайне отстойные в сравнении с тем же хуавеем.

31.03.2021 12:04
- гость -

А мне нравится. аппарат огонь

31.03.2021 12:16
- гость -

Все эти сяумяу - это как вместо настоящей пасты питаться дошираком)

31.03.2021 12:58
- гость -

31.03.2021 12:16
- гость -

Не все берут смартфон для того, чтобы зависать в интернете.

31.03.2021 14:12
гоги

Не хотелось бы портить ваш бизнес, но вчера на Алишке заказал Редми 10 про за 20тр и 9T за 11тр (пока там распродажа и большие скидки)

31.03.2021 14:22
гость

и 2 сяоми был, дожил уже до 9про s, нареканий как не было никаких, тода, так и сейчас дюже доволен!

31.03.2021 14:37
Ираклий

Сяоми Редми потрясающие телефоны, пользуюсь только этой маркой с 2016г. после провала Леново (но это совсем другая история) и всю семью на Редми пересадил))
По соотношению цена/КАЧЕСТВО им просто равных НЕТ. Объемные батареи, мощные процессоры, камера ОГОНЬ - особенно на аппаратах с приставкой PRO, операционка МИУИ на Андрюше радует бесконечно своей резвостью и периодичностью обновлений.
У кого сочится реклама, наберите в гугле запрос - "как отключить рекламу в миуи" 2 минуты в настройках и будет вам счастье)
А если все совсем туго с головой и денег при этом куры не клюют то АЙФОН вам в руки)))

Все что попадало в руки под брендом Сяоми только радовало своим качеством и надежностью!

31.03.2021 15:00
- гость -

31.03.2021 14:37
Ираклий
Давно маркетологом в этой шараге трудишься?

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