Два ярких фаворита: новые смартфоны Xiaomi появились в продаже в Барнауле

В сети магазинов Mi Stores стартовали продажи новой серии смартфонов Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Xiaomi Redmi 9T. Первых покупателей ждёт подарок – фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 или фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC. Более того, по специальному промокоду STARTXIAOMI вы также получите дополнительную скидку – 1000 рублей.

Xiaomi Redmi 9T порадует пользователей четырьмя камерами с ИИ, основная из которых – 48 Мп. Смартфон оснащён аккумулятором 6000 мАч, процессором Qualcomm Snapdragon 662, быстрой зарядкой 18 Вт и боковым сканером отпечатков пальцев. Доступен в четырёх стильных цветах и двух конфигурациях: 4+64 ГБ за 14 990 рублей и 4+128 ГБ за 16 990 рублей.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro предлагает ещё больше. У новинки система четырёх камер флагманского уровня на 108 Мп. Невероятную плавность и быстрый отклик даёт 6,67-дюймовый AMOLED дисплей. В гаджете новый процессор – это Qualcomm Snapdragon 732G, его представили в конце 2020 года. Запаса производительности спокойно хватает для комфортного использования телефона без подвисаний и лагов. Смартфон сделан из высококачественного стекла и пластика – вам не захочется выпускать его из рук.

Чтобы увидеть новинки, приходите в фирменные магазины Xiaomi в Барнауле. А если вы уже определились с выбором – закажите онлайн на сайте или по телефону +7 991-427-55-28.

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