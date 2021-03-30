В Кремле рассказали, какие темы нужно обсуждать с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие темы нужно обсуждать с США. Его слова приводят "Аргументы и факты".

"Конечно, это представляло бы для нас наибольший интерес – говорить с американцами по тем темам, которые нам выгодны. Это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, это урегулирование региональных конфликтов. Тех конфликтов, где может иметь какое-то прикладное значение роль Соединённых Штатов", – поделился представитель Кремля.

Песков добавил, что с американцами также нужно говорить по вопросу совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВДП) и по многим другим проблемным ситуациям в мире.

На минувшей неделе американская сторона не поддержала предложение Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джо Байденом. До этого американский лидер заявил, что считает российского коллегу "убийцей и человеком, ответственным за вмешательство в выборы в США". Путин в ответ на это пожелал американскому лидеру здоровья и предложил пообщаться в прямом эфире.