Президент Паралимпийского комитета России уволился по требованию WADA

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, а также вице-президенты организации Рима Баталова, Борис Иванюженков и Олег Смолин ушли в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, руководство ПКР сложило полномочия по собственному желанию. Временно исполнять обязанности руководителя организации будет Павел Рожков. Соответствующее решение приняли на заседании исполкома ПКР.

Владимир Лукин возглавлял организацию больше 20 лет – он занял должность президента ещё в 1997 году.

Отметим, что решения приняты в связи с требованием Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года, который удовлетворил иск WADA против Российского антидопингового агентства.

Напомним, спортивный арбитражный суд также лишил российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 года.