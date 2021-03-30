В Алтайском крае закрыли последнюю ледовую переправу

В Алтайском крае закрыли ледовую переправу через Обь в Каменском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС во вторник, 30 марта.

Переправа Камень-на-Оби – Островная теперь не функционирует в связи с потеплением и изменением структуры и толщины льда. Таким образом, в регионе больше не осталось официально открытых безопасных переправ. Спасатели призывают водителей и пешеходов не пользоваться переправами и не выбираться на весенний лед.

Напомним, до этого в Алтайском крае работало семь ледовых переправ. Ни одного происшествия на них не зарегистрировали, уточнили в краевой администрации.