Константин Хабенский исполнил мечту алтайского мальчика

Фото: instagram.com/barnaul.insta/

Актёр и режиссёр Константин Хабенский за кулисами Краевого театра драмы встретился с юным жителем Алтайского края, тем самым исполнив его мечту. Об этом сообщает паблик barnaul.insta.

Народный артист России пообщался с мальчиком, оставил ему автограф и сделал совместные фото на память. Встречу помог организовать проект "Михутка".

Напомним, Хабенский приехал в Барнаул, чтобы работать над новой постановкой, посвящённой 100-летнему юбилею театра драмы им. В.М. Шукшина.

Народный артист России собирается поставить в Барнауле спектакль "Интуиция". После решения организационных вопросов режиссёр приступит к читке сценария и репетициям с актёрами. Премьера запланирована на конец мая.

26 марта актёр побывал на премьере спектакля другой звезды – Владимира Золотаря, который представил публике постановку по пьесе Фернана Кроммелинка "Жар и холод, или Идея господина Дома".