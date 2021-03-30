Константин Хабенский исполнил мечту алтайского мальчика

Фото: instagram.com/barnaul.insta/
Актёр и режиссёр Константин Хабенский за кулисами Краевого театра драмы встретился с юным жителем Алтайского края, тем самым исполнив его мечту. Об этом сообщает паблик barnaul.insta.
Народный артист России пообщался с мальчиком, оставил ему автограф и сделал совместные фото на память. Встречу помог организовать проект "Михутка".
Напомним, Хабенский приехал в Барнаул, чтобы работать над новой постановкой, посвящённой 100-летнему юбилею театра драмы им. В.М. Шукшина.
Народный артист России собирается поставить в Барнауле спектакль "Интуиция". После решения организационных вопросов режиссёр приступит к читке сценария и репетициям с актёрами. Премьера запланирована на конец мая.
26 марта актёр побывал на премьере спектакля другой звезды – Владимира Золотаря, который представил публике постановку по пьесе Фернана Кроммелинка "Жар и холод, или Идея господина Дома".
Комментарии
Была на вчерашнем концерте, было потрясающе!
31.03.2021 06:27
- гость -
А что именно потрясло? Чтецкий талант Хабенского?