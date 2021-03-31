До -20°C похолодает ночью в Алтайском крае

Холодную для конца первого месяца весны погоду прогнозируют в Алтайском крае в среду, 31 марта, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днём, согласно данным метеорологов, ожидается от -4°C до +1°C, последующей ночью – от -9°C до -14°C (местами – до -20°C). На части территории пройдёт снег, по югу – мокрый снег.

Сохранится ветер, временами его порывы будут достигать до 14 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от 0°C до -2°C, в тёмное – от -12°C до -14°C. Преимущественно без осадков. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не превысит 9 м/с. Гололёд может осложнить жизнь автолюбителям.