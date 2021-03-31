Сборная России потерпела поражение от Словакии в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная России по футболу потерпела поражение от сборной Словакии в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года. Россияне уступили со счётом 1:2.
Словаки открыли счёт встречи на 38-й минуте голом Милана Шкриньяра. Ответный мяч россиянам удалось забить на 71-й минуте – отличился Марио Фернандес. Однако спустя три минуты Роберт Мак установил заключительный счёт встречи.
Напомним, что это первое поражение российской команды в отборочном турнире к ЧМ-2022. 24 марта в первой встрече отбора против сборной Мальты российские футболисты одержали победу со счётом 3:1. Обыграть мальтийцев помог воспитанник алтайского футбола Александр Соболев, ныне выступающий за московский "Спартак". Он появился на поле на 83-й минуте и спустя шесть минут установил окончательный счёт.
27 марта сборная России одержала победу над командой Словении со счётом 2:1. Тогда победу принёс дубль Артёма Дзюбы.
Комментарии
Тёма не подзюбил перед матчем
И вот результат
Игра сборной РФ по футболу - это неотвратимость, как рост тарифов и стоимости топлива.
31.03.2021 08:53
ПЕТР
Еще Ололёшу сюда притяни.
31.03.2021 08:59
- гость -
Не понимаю вашего возбуждения?
Обе команды находятся в 4 - м десятке рейтинга ФИФА;
Затраты на одного игрока в нашей сборной в 1.5 раза выше, чем у них;
"не в коня корм" получается.
Петя-петушок, не в коня корм - это про твоё образование, бесплатно даденное тебе государством. Лучше бы на тебе сэкономили,
Первое! Но не последнее...
ну вот, опять гордиться нечем