Медицинские организации готовят к паводку в Алтайском крае

В период паводка медицинские организации должны предотвратить возникновение массовых инфекционных заболеваний. Об этом сказано в приказе по подготовке медицинских организаций региона к паводковому периоду, который подписал глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов.

Особый акцент врачи сделают на профилактику и раннее выявление не только хронических, но и острых кишечных инфекций, брюшного тифа, дизентерии, сальмонеллёза. Для этого создадут необходимый запас дезинфицирующих средств, фагов, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В крае отработан алгоритм по оказанию помощи и эвакуации пострадавших людей. Также медицинские учреждения готовы к работе в автономном режиме, с подключением к резервным источникам электропитания.

На особом контроле стоит вопрос обеспечения лекарственными препаратами граждан льготных категорий и вакцинация против коронавирусной инфекции жителей подтопляемых территорий.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мероприятие посвятили ликвидации последствий паводка, борьбе с пожарами, а также созданию финансовых резервов в муниципалитетах региона для борьбы с последствиями природных катастроф.