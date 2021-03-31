Врачи сделали Шерон Стоун "лучшую грудь" без её разрешения

Известная голливудская актриса Шерон Стоун в своих мемуарах The Beauty of Living рассказала историю о том, как она обрела свою шикарную грудь. Оказалось, что всё это проделки врачей.

Реконструкция груди актрисе потребовалась в 2001 году после удаления нескольких доброкачественных опухолей. После операции Стоун обнаружила, что её грудь гораздо больше, чем планировалось.

"Когда с меня сняли бинты, я обнаружила, что у меня груди больше на целый размер. Врач сказал, что они лучше соответствуют размеру моих бёдер. Он поменял моё тело без моего знания и согласия", – рассказала актриса.

На вопрос о размере груди врач ответил ей, что "она будет смотреться лучше с большей и лучшей [грудью]", пишет People.