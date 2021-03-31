Врачи сделали Шерон Стоун "лучшую грудь" без её разрешения

Известная голливудская актриса Шерон Стоун в своих мемуарах The Beauty of Living рассказала историю о том, как она обрела свою шикарную грудь. Оказалось, что всё это проделки врачей.
Реконструкция груди актрисе потребовалась в 2001 году после удаления нескольких доброкачественных опухолей. После операции Стоун обнаружила, что её грудь гораздо больше, чем планировалось.
"Когда с меня сняли бинты, я обнаружила, что у меня груди больше на целый размер. Врач сказал, что они лучше соответствуют размеру моих бёдер. Он поменял моё тело без моего знания и согласия", – рассказала актриса.
На вопрос о размере груди врач ответил ей, что "она будет смотреться лучше с большей и лучшей [грудью]", пишет People.
Комментарии
Да ладно, и в суд не подала?
а могли бы сделать дедушкой..
У нас уже давно в платной медицине каждую бумажку подписываем. А в США тем более с этим всё чётко, выстроена система, потому люди судятся. С известной личностью без её согласия не могли сделать грудь. Ещё одна королева драмы.
Да ладно Вам.
Новость дня.
Можно больше на Амик не заходить.
Что вообще за бред. Она 58 года
Бабуля давно на пенсии.
А больше хитрецы ничем не воспользовались, пока Шерон была под наркозом?