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Полиция задержала мужчину и женщину, которые делали закладки с наркотиками в Барнауле

, ИА "Амител"
Злоумышленники работали на один "интернет-магазин", хотя и находились на разных "должностях"

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники полиции задержали двух распространителей наркотиков в Барнауле. Закладчики работали на один интернет-магазин, хоть и находились на разных "должностях".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, сначала правоохранители задержали мужчину. На своём авто он передвигался по городу, делая закладки. При личном досмотре стражи порядка изъяли у него почти 3 грамма синтетического наркотика.

Позже полицейские задержали его 35-летнюю сообщницу, которая работала на тот же интернет-магазин. По предварительным данным, с декабря 2020 года женщина была оптовым курьером и делила крупные партии наркотиков на более мелкие, распространяя закладками. Дома у неё нашли 10 свёртков с "синтетикой", общий вес которой превысил 500 граммов.

Сейчас оба закладчика находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств").

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

31.03.2021 10:08
- гость -

А нужно было ли их задерживать - или не хотят на поставщиков выйти?!

31.03.2021 10:17
- гость -

все полкило в них и запихать

31.03.2021 10:30
про

10:08 - гость - или не хотят на поставщиков выйти?!

останутся поставщики без исполнителей и сами в полицию придут, так думают, наверное, в органах

31.03.2021 10:32
про

10:17- гость - все полкило в них и запихать

а по закону сколько можно запихивать, нет ли у Вас тут экстремизма?

31.03.2021 10:36
- гость -

А интернет магазин мусора не стали брать?

31.03.2021 10:46
- гость -

Сжечь тварей!

31.03.2021 10:55
- гость -


31.03.2021 10:46
- гость -

И тебя в топку

31.03.2021 12:05
- гость -

228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств".

зачем тут слово "покушение"
ужос!!!

31.03.2021 12:06
- гость -

кавычки со скобкой преобразуются зачем то, убрать надо

31.03.2021 12:08
- гость -

228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств".

31.03.2021 12:12
- гость -

Исполнители -доставщики это одно. А вот поставщики это другой уровень. Почитайте как обрабатывают исполнителей, их оправдывать нет смысла но при нашей ситуации когда можно поднять много денег когда остальные посасывают является соблазнительно. Вы ведь путан не жгете при их образе жизни? Некоторые даже заглядывают к ним в гости. А они тоже против ваших копеечных заводов. Неоднозначно все.

31.03.2021 12:54
- гость -


31.03.2021 10:32
про
а по закону сколько можно запихивать, нет ли у Вас тут экстремизма?

Кто с мечом приходит, тот от меча должен и погибнуть.
Скормить всю партию.
И чтобы другие распространители знали, что придется сожрать и сдохнуть от передоза. Ну или просто сойти с ума.

31.03.2021 13:26
- гость -

31.03.2021 10:55
- гость -

Тебя даже на органы нельзя, уродливые очень

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