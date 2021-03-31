Полиция задержала мужчину и женщину, которые делали закладки с наркотиками в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники полиции задержали двух распространителей наркотиков в Барнауле. Закладчики работали на один интернет-магазин, хоть и находились на разных "должностях".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, сначала правоохранители задержали мужчину. На своём авто он передвигался по городу, делая закладки. При личном досмотре стражи порядка изъяли у него почти 3 грамма синтетического наркотика.

Позже полицейские задержали его 35-летнюю сообщницу, которая работала на тот же интернет-магазин. По предварительным данным, с декабря 2020 года женщина была оптовым курьером и делила крупные партии наркотиков на более мелкие, распространяя закладками. Дома у неё нашли 10 свёртков с "синтетикой", общий вес которой превысил 500 граммов.

Сейчас оба закладчика находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств").