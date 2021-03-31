Всемирный банк рассказал, что будет с российской экономикой

Всемирный банк проанализировал российскую экономику и предсказал ей скорое восстановление от последствий пандемии коронавируса. Как отмечают авторы исследования, в последние годы власти предпринимали шаги для сокращения долговой нагрузки и старались смягчить зависимость от цен на энергоресурсы.

Как сообщает "Лента.ру", согласно докладу, нефтегазовые сверхдоходы бюджета направляются на покупку иностранной валюты, которая затем зачисляется в Фонд национального благосостояния.

Отдельно отмечается, что власти оперативно отреагировали на угрозы экономике: Минфин выделил на стимулирующие меры около 4,5% ВВП, а Центробанк снизил ключевую ставку по кредитам до 4,25% и сохранял её на рекордно низком уровне. В результате ВВП упал не так сильно, как прогнозировали специалисты – на 3,1%.

В 2021 году Всемирный банк прогнозирует рост российской экономики на 2,9%, в 2022-м – на 3,2%, а в 2023-м – на 2,5%. Госдолг в 2021 году вырастет до 19,1%. В 2020-м он составлял 14%.

Инфляция в нынешнем году достигнет 4,3%, что больше докризисных 3,4%. Дефицит бюджета составит 1,8% ВВП, однако уже в 2022-м удастся добиться профицита в размере 0,5%, а в 2023-м – 0,6%.