Служебную проверку назначили в отношении главы района на Алтае

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил провести служебную проверку в отношении главы Турочакского района Виктора Осипова. Причиной стало игнорирование поручения о проведении предупредительных противопаводковых работ по ослаблению ледового покрова на затороопасных участках, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что в случае осложнения паводковой обстановки в зону подтопления могут попасть населённые пункты Дмитриевка и Озеро-Куреево, где в общей сложности живут порядка 700-800 человек.

Также врио начальника ГУ МЧС России по Республике Алтай Александр Романов подчеркнул, что предупредительные противопаводковые работы не в полном объёме проведены в Чойском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 марта сапёры Центрального военного округа начнут подрывать лёд на реке Бие в Бийском районе Алтайского края. Для этого будут использовать в том числе и вертолеты Ми-8.