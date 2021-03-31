Экономиста алтайского завода осудят за подкуп в 3,5 млн рублей

Следственный комитет завершил разбирательство по уголовному делу в отношении ведущего экономиста отдела материально-технического обеспечения одного из заводов Барнаула. Он обвиняется в коммерческом подкупе, совершённом в особо крупном размере.
"По данным следствия, с 2013 по 2020 год ведущий экономист одного из барнаульских заводов получил от директора общества с ограниченной ответственностью коммерческий подкуп в виде денег на общую сумму более 3,5 млн рублей", – говорится в сообщении ведомства.
Деньги сотрудник завода получал за то, что принимал решения о поставке технической продукции для предприятия в пользу определённой фирмы.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.
Напомним, факт подкупа на предприятии выявили сотрудники ФСБ.
Комментарии
Город нищих, и взятки у сотрудников подачка, по сравнению с крышеванием рисовальщиков НДС! Там миллионы наверх уходят!
Вас заклинило?
В кабинет начальника ФНС с сотовым телефоном вход запрещен! А попытка для себя записать переговоры оборачивается помехами! Для себя имею право записывать, вдруг забуду сколько попросили!