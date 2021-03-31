Экономиста алтайского завода осудят за подкуп в 3,5 млн рублей

Следственный комитет завершил разбирательство по уголовному делу в отношении ведущего экономиста отдела материально-технического обеспечения одного из заводов Барнаула. Он обвиняется в коммерческом подкупе, совершённом в особо крупном размере.

"По данным следствия, с 2013 по 2020 год ведущий экономист одного из барнаульских заводов получил от директора общества с ограниченной ответственностью коммерческий подкуп в виде денег на общую сумму более 3,5 млн рублей", – говорится в сообщении ведомства.

Деньги сотрудник завода получал за то, что принимал решения о поставке технической продукции для предприятия в пользу определённой фирмы.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Напомним, факт подкупа на предприятии выявили сотрудники ФСБ.