Сел за руль – будь уверен в зрении. Какие очки нужны водителю для комфортной езды

Плохая видимость на дороге может стать причиной ДТП. При этом речь идёт не только о недостаточном освещении, но и о плохом зрении водителя. Особенно трудно управлять машиной в солнечные дни. Солнце создаёт слепящий свет, от которого не всегда помогают козырьки, а лучи отражаются от витрин, окон, мокрого асфальта и создают блики.

Многие автомобилисты считают, что проблему решат солнцезащитные очки. Но обычные затемнённые стекла не только не спасают от бликов, но и искажают цветопередачу и общую видимость, что также мешает комфортному и безопасному вождению.

Специалисты рекомендуют автомобилистам пользоваться специальными очками во время движения. Более того, лучше приобрести несколько пар: для дневного и ночного вождения, а также для неподходящих погодных условий. Они могут быть с диоптриями или в виде накладок на магнитах на обычные очки.

Так, для дневного вождения незаменимы поляризационные очки. Они поглощают солнечные блики и отражённый свет, делают изображение более контрастным и чётким, защищают глаза от усталости. Могут быть с диоптриями.

Для ночных поездок пригодятся антибликовые очки: защищают от бликов с лобового стекла и дороги, компенсируют свет от фар встречных машин.

Фотохромные очки темнеют при ярком свете даже в салоне авто, защищают от отражённого света и блеска.

В туман, дождь и снег помогут очки для повышения контрастности изображения. Они дают улучшение видимости и эффект просветления.

Любые очки, даже солнцезащитные – медицинское изделие. Покупайте их только в оптике или специализированных магазинах. Например, в оптике "Евростиль". Здесь вам проверят зрение и помогут подобрать подходящие очки – для вождения и для жизни.

Только до конца апреля 2021 года – скидка 20% на солнцезащитные очки при предъявлении водительского удостоверения. Все подробности в салонах оптики "Евростиль".