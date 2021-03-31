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Барнаульцы обнаружили "чёрную дыру" посреди проезжей части

, ИА "Амител"
По словам горожан, яма с завидной периодичностью "поставляет клиентов в шиномонтажную мастерскую"
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали об огромной яме посреди проезжей части на пересечении улиц Солнечная Поляна и Антона Петрова. Автор сообщения уже пострадала от "чёрной дыры".

Девушка отметила, что по словам работника ближайшего шиномонтажного сервиса, после попадания в яму к ним часто заезжают новые клиенты.

"Кто вообще несёт ответственность за состояние этой дороги? Это не просто яма, там реально асфальт провалился. Почему люди недобросовестно делают свою работу? Она там не первый день в таком состоянии. И самый главный, но, наверное, всё-таки риторический вопрос: кто теперь будет оплачивать ремонт?" – возмущается горожанка.

Ранее жители Барнаула предупредили автолюбителей о скрытой угрозе на обочине улицы Малахова сразу за кольцом на Павловском тракте.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

31.03.2021 13:03
- гость -

а спонсор черной дыры....шиномонтажка

31.03.2021 13:31
- гость -

По проспекту Ленина, новая плитка провалилась в 2 местах в районе нового театра детского. Качество хромает, господа. Надеюсь гарантия на работы еще не закончилась?

31.03.2021 13:57
Злая гостья

Много где асфальт растаял вместе со снегом. Например, выезд с Красноармейского на Мамонтова возле Арсидома, дорога к краевой больнице от Динамо, Ляпидевского тоже в ямах. Возле профилактория "Станкостроитель" вечно провалившийся колодец опять провалился, он заговоренный.

31.03.2021 13:58
- гость -

Чёрные дыры в квартирах посуточно. ))

31.03.2021 14:08
- гость -

а франк на месте
а студеникин нет
как так ?

31.03.2021 14:08
- гость -

Пересечение Малахова и П.Сухова, каждый год заделывают яму и буквально через полгода она снова появляется!

31.03.2021 14:30
- гость -

Администрация города Барнаула ответит на вопрос; Через сколько дней положено отремонтировать яму? Или она глухая и слепая?

31.03.2021 14:30
- гость -

Если бы только шиномонтажка, можно и на гораздо более серьёзный ремонт влететь.

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