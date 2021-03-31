Барнаульцы обнаружили "чёрную дыру" посреди проезжей части

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали об огромной яме посреди проезжей части на пересечении улиц Солнечная Поляна и Антона Петрова. Автор сообщения уже пострадала от "чёрной дыры".
Девушка отметила, что по словам работника ближайшего шиномонтажного сервиса, после попадания в яму к ним часто заезжают новые клиенты.
"Кто вообще несёт ответственность за состояние этой дороги? Это не просто яма, там реально асфальт провалился. Почему люди недобросовестно делают свою работу? Она там не первый день в таком состоянии. И самый главный, но, наверное, всё-таки риторический вопрос: кто теперь будет оплачивать ремонт?" – возмущается горожанка.
Ранее жители Барнаула предупредили автолюбителей о скрытой угрозе на обочине улицы Малахова сразу за кольцом на Павловском тракте.
Комментарии
а спонсор черной дыры....шиномонтажка
По проспекту Ленина, новая плитка провалилась в 2 местах в районе нового театра детского. Качество хромает, господа. Надеюсь гарантия на работы еще не закончилась?
Много где асфальт растаял вместе со снегом. Например, выезд с Красноармейского на Мамонтова возле Арсидома, дорога к краевой больнице от Динамо, Ляпидевского тоже в ямах. Возле профилактория "Станкостроитель" вечно провалившийся колодец опять провалился, он заговоренный.
Чёрные дыры в квартирах посуточно. ))
а франк на месте
а студеникин нет
как так ?
Пересечение Малахова и П.Сухова, каждый год заделывают яму и буквально через полгода она снова появляется!
Администрация города Барнаула ответит на вопрос; Через сколько дней положено отремонтировать яму? Или она глухая и слепая?
Если бы только шиномонтажка, можно и на гораздо более серьёзный ремонт влететь.