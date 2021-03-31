Барнаульцы обнаружили "чёрную дыру" посреди проезжей части

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали об огромной яме посреди проезжей части на пересечении улиц Солнечная Поляна и Антона Петрова. Автор сообщения уже пострадала от "чёрной дыры".

Девушка отметила, что по словам работника ближайшего шиномонтажного сервиса, после попадания в яму к ним часто заезжают новые клиенты.

"Кто вообще несёт ответственность за состояние этой дороги? Это не просто яма, там реально асфальт провалился. Почему люди недобросовестно делают свою работу? Она там не первый день в таком состоянии. И самый главный, но, наверное, всё-таки риторический вопрос: кто теперь будет оплачивать ремонт?" – возмущается горожанка.

Ранее жители Барнаула предупредили автолюбителей о скрытой угрозе на обочине улицы Малахова сразу за кольцом на Павловском тракте.